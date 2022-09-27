Сообщается, что для движения эшелонов будут использованы несколько железнодорожных пограничных переходов.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по проверке железнодорожной инфраструктуры Беларуси, что может свидетельствовать о подготовке к приему из РФ воинских эшелонов.

Об этом сообщает беларуский проект Беларускі Гаюн.

Так, например, осуществляется проверка мест погрузки на жд-станциях, проведение ремонта погрузочно-выгрузочных платформ, подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях, закрепление на жд-станциях выгрузки маневровых локомотивов, разработка графиков движения воинских эшелонов по БелЖД (после предоставления плана воинских железнодорожных перевозок).

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"Все эти действия могут указывать на подготовку к приему воинских эшелонов из РФ. Сообщается, что для движения эшелонов будут использованы следующие железнодорожные пограничные переходы: Красное (МСК РЖД) - Осиновка (БЧ НОД-1), Злынка (МСК РЖД) - Закопытье (БЧ НОД-4), Завережье (ОКТ РЖД) - Езерище (БЧ НОД-6)", – говорится в сообщении.

Участие Беларуси в войне против Украины: что стоит знать

Спустя семь месяцев полномасштабной войны России против Украины Беларусь все еще воздерживается от прямого участия в ней. Однако страна всячески способствует российской агрессии, позволяя перемещение российских войск и техники по своей территории. С территории Беларуси россияне наносят ракетные удары по городам Украины.

Кроме того, в Беларуси уже полгода продолжаются военные учения - это означает, что войска полгода находятся в состоянии боевой готовности.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, Украина не может исключать никаких угроз со стороны Беларуси.

На прошлой неделе стало известно, что в Минск прибыли российские наемники из ЧВК "Лига" (ЧВК Вагнера). Украинцев предупредили о возможных провокациях на украинско-беларуской границе.

На фоне объявления российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации заговорили о возможной мобилизации и втянутой в войну против Украины Беларуси. Непризнанный президент страны Александр Лукашенко уверяет, что в РБ мобилизации не будет.

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