Путин не удовлетворит желание Лукашенко, считает бывший российский депутат.

Псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко хочет договориться с главой РФ Владимиром Путиным о передаче своей стране ядерного оружия.

Лукашенко давно прилагает усилия к тому, чтобы сделать Беларусь фактически ядерным государством, рассказал бывший депутат российской Госдумы и бизнесмен Илья Пономарев.

По его мнению, лидер России понимает, что ядерное оружие "такая обоюдоострая вещь", которая может быть повернута и против Москвы, поэтому эта тема будет в подвешенном состоянии.

"…да, Лукашенко очень хочет с Путиным договориться про ядерное оружие, потому что это фактор его защиты от Запада… он давно прилагает к этому усилия… чтобы де-факто стать ядерной страной и соответственно, чтобы ни одна западная держава не могла зайти на его территорию. Но Путин же прекрасно понимает, что это же такая обоюдоострая вещь… поэтому, думаю, что ему не удастся на эту тему договориться", - заявил экс-депутат.

Отношения России и Беларуси - что нужно знать

РФ и Беларусь 26 января 2000 года решили создавать Союзное государство. Россия выделяла Беларуси множество кредитов и обеспечивает страну дешевыми газом. Беларуские власти согласились платить за российский газ в рублях.

Россия ввела на беларускую территорию свои войска. Рано утром 24 февраля российские войска совершили полномасштабное вторжение в Украину, в частности, из Беларуси. Украинскую территорию также не раз обстреливали из этой страны.

Примечательно, что Александр Лукашенко не признает участие Беларуси в войне против Украины.

В конце июня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу говорил, что российские власти готовы оказывать Беларуси "любую поддержку" в "укреплении обороноспособности".

Стоит отметить, что Александр Лукашенко уже много раз встречался с Путиным. 26 сентября Лукашенко и Путин встретились в РФ. Российский президент на мероприятии заявил, что хочет уважительного отношения со стороны Европы.

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