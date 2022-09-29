Для их размещения планируют использовать военные фонды и гражданские дома.

По данным Главного управления разведки, в Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных из России.

Об этом сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

Они должны пополнить размещенные в Беларуси подразделения армии РФ до конца месяца. По словам Маляр, соотношение опытных и мобилизованных должно составлять один к пяти.

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Для размещения российских военных планируют использовать военные фонды и гражданские здания. Отмечается, что под эти нужды также передают склады, ангары и помещения брошенных сельскохозяйственных предприятий.

Маляр заявила, что россияне после увеличения штата будут использовать военную технику со складов в Беларуси и снятую с хранения в РФ. Кроме того, Россия планирует для перевозки военных мобилизовать гражданские грузовые и легковые автомобили.

По данным ГУР, власти Беларуси дали указание силовикам способствовать мобилизации россиян, которые недавно прибыли на территорию страны.

Мобилизация в России: последние новости

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации военнослужащих запаса для войны с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, мобилизованных россиян без подготовки отправляют в подразделения на линии соприкосновения.

28 сентября советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя мобилизацию в РФ, отметил, что Путин планирует воевать "силами старых и офисного планктона".

29 сентября в Госдуме РФ заявили, что россиянам, которые состоят на воинском учете нельзя выезжать за пределы страны.

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