На территории этой воинской части находится авиационная база класса "Б" – один из самых больших военных аэродромов страны.

В Беларуси объявили о проведении внезапной проверки воинской части №06752, которая расположена в Мачулищах вблизи Минска.

Как сообщает Минобороны Беларуси, проверка боевой и мобилизационной готовности будет проходить в течение месяца.

"В ходе проверки будут отрабатываться ряд вопросов, основными из которых станут призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности", – сообщили в Минобороны РБ. Видео дня

Известно, что на территории этой части находится авиационная база класса "Б" – один из самых больших военных аэродромов страны с боевыми вертолетами Ми-8 и Ми-24. На нем могут принимать военные и гражданские самолеты.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Накануне, 27 сентября, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в Беларуси проводят комплекс мероприятий по проверке железнодорожной инфраструктуры. Это может свидетельствовать о подготовке к приему воинских эшелонов из России.

В Минобороны Украины тем временем заверили, что ВСУ учитывают все угрозы со стороны Беларуси.

"В Беларуси полгода продолжаются учения. Что это значит? Это означает, что они полгода находятся в состоянии боевой готовности. Поэтому мы не можем исключать никаких угроз с той стороны, – отметила заместитель министра обороны Анна Маляр. – И фактически в ответ, у нас продолжаются учения "Северный Ураган", мы сообщали официально об этом".

На днях украинцев дополнительно предупредили о возможных провокациях на украинско-беларуской границе в связи с тем, что в Минск прибыли российские наемники ЧВК "Лига".