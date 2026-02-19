В Одессе умерла заслуженная артистка Украины

До последних своих дней Ирина выходила на сцену в спектакле "Ночь перед Рождеством".

На 87 году жизни скончалась заслуженная артистка Украины, актриса Ирина Черкасская.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Ушла из жизни заслуженная артистка Украины, ветеран одесской украинской сцены, человек, для которого театр был не местом работы, а самой жизнью – Черкасская Ирина Никитична. Она была удостоена почетного звания "заслуженная артистка Украины", а также имела Орден княгини Ольги, медали "Трудовая слава", почетные городские и региональные награды. Но, пожалуй, самой высокой наградой было признание и любовь зрителей", - отметили представители мэрии.

К слову, прощание с артисткой состоится в субботу, 21 февраля, с 11.00 до 12.00 в фойе Украинского театра имени Василия Василько.

Что известно об Ирине Черкасской

Ирина родилась в Одессе, но еще в раннем детстве вместе с родителями переехала в Киев. После окончания средней школы поступила на актерское отделение Киевского института театрального искусства им. Карпенко-Карого. Имела много приглашений от театров разных городов Украины, однако выбрала свою судьбу - Одесский украинский театр.

Ее первая роль - София в спектакле "Безталанная" по драме Ивана Тобилевича. С тех пор прошло более 60 лет. За этот период было сыграно немало ролей: в спектаклях по произведениям украинской и мировой классики, современной отечественной и зарубежной драматургии. В кино: в ленте режиссера Киры Муратовой "Мелодия для шарманки", в фильмах "Одинокий ангел", "Лавка Рубинчика" и сериале "Куротная полиция".

В театре Черкасскую называют самой яркой актрисой города, настоящей звездой. Коллеги подчеркивают, что она с радостью исполняла роли в многочисленных музыкальных спектаклях, об актрисе они вспоминают в Facebook так:

"До последних своих дней Ирина выходила на сцену в спектакле "Ночь перед Рождеством", а на 100-летие театра в ноябре 2025 года стояла на сцене под несколькоминутные овации. Зал аплодировал стоя. "Браво!" звучало долго – так, как звучит благодарность за целую жизнь, отданную искусству. Мы счастливы, что она услышала их при жизни. Светлая память!".

Напомним, ранее стало известно о смерти народной артистки Украины, актрисы кино и театра Тамары Плашенко. Женщина скончалась на 71-м году жизни.

