Одесса и Николаев сегодня вечером под ударом иранских дронов-камикадзе, которые запускает Россия.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Одесская область. Силами ПВО над морем сбито в непосредственной близости к г. Одесса 3 БПЛА. В небе еще остаются вражеские беспилотники. Идет боевая работа", - отметил он.
В Николаевской области есть попадание БПЛА в городе и объект инфраструктуры в области.
"Вгороде работают спасатели и экстренные службы. Оставайтесь в укрытиях!", - призвал Тимошенко.
Обстрелы Николаева: в результате сегодняшнего удара погибли люди
В Николаеве в результате взрыва в районе остановки общественного транспорта жертвы.
Российские оккупанты использовали кассетные снаряды, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.
"Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом", - заявил Сенкевич.
В то же время, согласно его предыдущим сообщениям, в городе с 17:29 до 18:06 продолжалась воздушная тревога.
Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что в результате вражеского обстрела погибли 2 человека, а 12 - ранены.