В Николаевской области есть попадание БПЛА в городе и объект инфраструктуры в области.

Одесса и Николаев сегодня вечером под ударом иранских дронов-камикадзе, которые запускает Россия.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Одесская область. Силами ПВО над морем сбито в непосредственной близости к г. Одесса 3 БПЛА. В небе еще остаются вражеские беспилотники. Идет боевая работа", - отметил он.

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В Николаевской области есть попадание БПЛА в городе и объект инфраструктуры в области.

"Вгороде работают спасатели и экстренные службы. Оставайтесь в укрытиях!", - призвал Тимошенко.

Обстрелы Николаева: в результате сегодняшнего удара погибли люди

В Николаеве в результате взрыва в районе остановки общественного транспорта жертвы.

Российские оккупанты использовали кассетные снаряды, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.

"Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом", - заявил Сенкевич.

В то же время, согласно его предыдущим сообщениям, в городе с 17:29 до 18:06 продолжалась воздушная тревога.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что в результате вражеского обстрела погибли 2 человека, а 12 - ранены.

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