Сейчас известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности жилых домов и магазинов, а также водопровода.

Российские захватчики дважды за ночь обстреляли Николаев.

Об этом городской голова Александр Сенкевич сообщил в Telegram.

"Николаев дважды за ночь подвергся мощным обстрелам. Имеем попадания в разных районах города. В настоящее время известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности жилых домов и магазинов, а также сети водопровода", - написал Сенкевич.

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Больше информации пообещал сообщить позже.

Сенкевич в очередной раз призвал жителей города не публиковать в соцсетях адреса "прилетов".

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что обстрелы Николаева произошли ориентировочно в 01:04 и 04:02.

"Предварительно, из РСЗО "Торнадо-С" враг ударил по разным районам города. Сейчас известно о повреждении ряда гражданских объектов в центре города, в частности жилых домов, магазинов и сети водопровода. Также в результате обстрела произошло разрушение складского помещения с последующим горением. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Ким.

Николаев готовится к зиме: в городе проблемы с водой

Как сообщал УНИАН, российские захватчики ежедневно обстреливают Николаев, в то же время город готовится к зимнему периоду.

20 сентября Сенкевич рассказал о проблемах с водоснабжением и подготовке города к отопительному сезону. По его словам, в Николаеве нет питьевой воды, ведь источником питьевой воды была река Днепр, но россияне уничтожили две трубы, через которые жители города получали воду.

Мэр напомнил, что в течение месяца в Николаеве вообще не было воды, а сейчас она подается из реки Южный Буг. Эта вода очищается от бактерий и осадков, но сейчас нет возможности снизить ее соленость, то есть из кранов в квартирах течет соленая вода. Она разрушает трубопроводы - увеличилось в 20 раз количество прорывов на магистральных трубопроводах, также в квартирах и в домовых сетях обнаруживаются прорывы.

Сенкевич отметил, что такую воду можно использовать только для технических нужд.

По словам городского головы, воду в трубы во время отопительного сезона будут заливать очищенную, ее будут добывать из скважин, а избыток раздавать людям бесплатно, чтобы горожане могли ее пить.

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