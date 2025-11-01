Военные отметили, что остается загадкой, кого же в виртуальной битве победило Минобороны России.

В отчете Министерства обороны России сообщается о якобы нанесении удара по украинским военным из 16 механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении. В Telegram-канале оперативно-тактической группировки "Харьков" отметили, что такой бригады вообще не существует.

В ОТГ "Харьков" подчеркнули, что Министерство обороны РФ продолжает находиться в виртуальной реальности, в которой российским оккупантам удается получать одну победу за другой.

"На этот раз оно на своем официальном канале сообщило о победе на Купянском направлении, где был нанесен удар по 16 механизированной бригаде ВСУ. Но есть один нюанс - такой бригады в Вооруженных Силах просто не существует", - говорится в сообщении.

Поэтому, военные из ОТГ "Харьков" добавили, что остается загадкой, кого же победило российское Минобороны в виртуальной битве.

Как доказательство, к сообщению прилагается информация из отчета россиян, в котором и подавалась неверная информация. При этом, Минобороны РФ утверждает, что было уничтожено в результате мифического "удара" восемь украинских защитников.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Минобороны России сообщило, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы приказал своим военным пропустить иностранных журналистов, в том числе и украинских, в районы Покровска, Мирнограда и Купянска. По словам Путина, ВСУ там находятся сейчас в окружении. В российском Минобороны добавили, что якобы готовы прекратить боевые действия на 5-6 часов в этих районах, чтобы пропустить прессу, если журналистам и российским оккупантам будет гарантироваться безопасность.

Также мы писали, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский опроверг информацию об окружении или блокировании Покровска российскими оккупантами. Сырский поделился, что отработал в корпусах и воинских частях на Покровском направлении. Он признал, что там сейчас самая тяжелая ситуация. Сырский добавил, что продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска.

