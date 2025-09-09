По словам военного, серьезное поражение по объекту нанесли бойцы 14 полка Сил беспилотных систем.

Силы беспилотных систем в ночь на 7 сентября нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Второво", находящейся во Владимирской области РФ. Об этом заявил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

"НПС "Второво", Транснефть (Пенкино, Владимирская обл., рф) немножко попортилась. Нефтеперекачивающая станция, которая дизтопливо помпует (помпувала) в МКНПП (московский кольцевой нефтепродуктопровод)", - написал военный.

По словам Бровди, многочисленное поражение по объекту нанесли бойцы 14 полка Сил беспилотных систем.

"Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми", - добавил командующий.

Как писал УНИАН, ранее дроны ударили по Ильскому НПЗ в России. "Обломки" беспилотников упали прямо на территорию завода в Северском районе, в результате чего произошел пожар на одной из технологических установок. Известно, что производственные мощности этого завода составляют около 6,6 миллиона тонн нефти в год.

Также сообщалось, что дроны нанесли удары по Краснодарскому краю в России, в результате чего произошли пожары на подстанции и, скорее всего, нефтеперерабатывающем заводе. Из-за такой атаки часть города осталась без света.

