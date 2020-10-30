Украинская сторона использовала контрольный механизм в рамках Трехсторонней контактной группы для возвращения к режиму тишины.

Два украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрела оккупантами населенных пунктов Водяное и Золотое-4.

Об этом говорится на официальной Facebook-странице делегации Украины в ТКГ.

Сообщается, что вечером 29 октября в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксирован ряд обстрелов.

"Сегодня, 29 октября, в 20:40 была получена информация об обстреле с направления Ужовка на Водяное из стрелкового оружия. Немедленно через контрольный механизм, созданный в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы, украинская сторона проинформировала представителей СММ ОБСЕ и был введен режим тишины на 21:00. Почти одновременно (в 21:41) получена информация об обстреле на этом же направлении с использованием РПГ. Был использован тот же координационный механизм и снова введен режим тишины. В 21:45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений", - отмечается в информации.

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Также 29 октября в 21:40 в районе Золотого-4 в результате применения противником БПЛА (сброс гранаты ВОГ-25) получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий.

"Сейчас нашим раненым военнослужащим оказана квалифицированная медицинская помощь, их состояние удовлетворительное", - отметили в украинской делегации.

Украинская сторона направила письменную ноту на СММ ОБСЕ, в которой, в частности, требует немедленной реакции Миссии ОБСЕ на текущую ситуацию на линии разграничения. Вооруженные силы Украины огонь не открывали.

Что предшествовало:

28 октября на Донбассе оккупанты четыре раза нарушили режим тишины. В частности, вблизи Новгородского противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы и прицельный огонь из стрелкового оружия, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку.

В связи с этим представители Украины на заседании Постоянного совета ОБСЕ 30 октября инициируют обсуждение вопроса о нарушении оккупантами режима тишины на Донбассе.

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Автор: Денис Прядко