В последние дни оккупанты и их наемники усилили обстрелы позиций ВСУ, обстреливают населенные пункты на линии разграничения, блокируют гуманитарные конвои.

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявляет, что последние действия оккупационных войск свидетельствуют о попытке их руководства искусственно усложнить обстановку на линии фронта и использовать это осложнение для политических спекуляций.

Об этом украинская делегация в Трехсторонний контактной группе сообщает в Telegram.

Отмечается, что утром 26 февраля на КПВВ "Счастье" на линии разграничения в Луганской области прибыли 11 грузовиков с гуманитарным грузом от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), однако оккупанты отказались пропускать грузовики.

Представителями UNHCR принято решение об отправке транспортных средств в г. Северодонецк.

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Следует отметить, что основа этого груза - гигиенические наборы для школ и учреждений здравоохранения, получение которых имеет особое значение в условиях пандемии.

Украинская сторона отмечает, что обстрел населенных пунктов; блокирование гуманитарных конвоев; обстрелы объектов инфраструктуры для создания гуманитарной катастрофы; усиление обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, к которым прибегают оккупационные силы в последнее время, свидетельствуют о попытке их руководства искусственно усложнить обстановку на линии фронта и использовать это осложнение для политических спекуляций.

Украинская сторона направила соответствующие ноты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и намерена вынести этот вопрос на обсуждение во время следующего заседания ТКГ, которое ожидается 3 марта.

"Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций", - отмечается в сообщении.

Какая ситуация на Донбассе

На Донбассе за прошедшие сутки, 26 февраля, оккупанты 14 раз нарушили режим прекращение огня.

Вследствие обстрелов 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения, трое воинов - боевые травмы. Еще один боец подорвался на мине.

Сегодня, 27 февраля, боевики пять раз открывал огонь по позициям Объединенных сил. Один украинский боец получил ранение вследствие подрыва на мине.

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Автор: Виктория Токарева