Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко не исключает проведения внеочередного заседания Верховной Рады для принятия обращения к мировому сообществу в связи с обострением ситуации на Донбассе.
Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
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Корниенко подчеркнул, что политико-дипломатический путь - это единственный путь, которым может идти Украина в вопросе прекращения войны.
По его словам, на следующей неделе народные депутаты планируют собираться на внеочередные заседания.
«Здесь все должны включиться - весь парламент, используя то, что мы будем на следующей неделе видеться. Собираться и обратиться к странам-партнерам по «нормандскому формату», в частности, к Германии, Франции, ко всему цивилизованному миру, возможно, к ООН с призывом в очередной раз поддержать Украину в этом процессе, принять во внимание нарушения режима прекращения огня», - сказал Корниенко.
Он отметил, что к понедельнику в Комитете Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества будет подготовлен проект обращения к мировому сообществу, который должны одобрить депутаты на внеочередном заседании.
При этом Корниенко убежден, что все фракции поддержат такое обращение.
Обострение на Донбассе: что происходит
- 26 марта на Донбассе, неподалеку от населенного пункта Шумы, в результате обстрела российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.
- В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать неотложное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров «нормандского формата». Заседание подгруппы ТКГ по безопасности может состояться сегодня.
- Также президент планирует в ближайшее время провести беседы со всеми лидерами "нормандской четверки".
- 26 марта советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что со времени объявления последнего режима прекращения огня - с 27 июля 2020 года - оккупанты убили 45 бойцов Вооруженных сил Украины, а в этом году - 21.
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