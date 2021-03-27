26 марта вблизи населённого пункта Шумы в результате обстрела российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко не исключает проведения внеочередного заседания Верховной Рады для принятия обращения к мировому сообществу в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

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Корниенко подчеркнул, что политико-дипломатический путь - это единственный путь, которым может идти Украина в вопросе прекращения войны.

По его словам, на следующей неделе народные депутаты планируют собираться на внеочередные заседания.

«Здесь все должны включиться - весь парламент, используя то, что мы будем на следующей неделе видеться. Собираться и обратиться к странам-партнерам по «нормандскому формату», в частности, к Германии, Франции, ко всему цивилизованному миру, возможно, к ООН с призывом в очередной раз поддержать Украину в этом процессе, принять во внимание нарушения режима прекращения огня», - сказал Корниенко.

Он отметил, что к понедельнику в Комитете Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества будет подготовлен проект обращения к мировому сообществу, который должны одобрить депутаты на внеочередном заседании.

При этом Корниенко убежден, что все фракции поддержат такое обращение.

Обострение на Донбассе: что происходит

26 марта на Донбассе, неподалеку от населенного пункта Шумы, в результате обстрела российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать неотложное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров «нормандского формата». Заседание подгруппы ТКГ по безопасности может состояться сегодня.

Также президент планирует в ближайшее время провести беседы со всеми лидерами "нормандской четверки".

26 марта советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что со времени объявления последнего режима прекращения огня - с 27 июля 2020 года - оккупанты убили 45 бойцов Вооруженных сил Украины, а в этом году - 21.

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Автор: Надя Пришляк