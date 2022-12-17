По словам Натальи Гуменюк, в остальное время российские корабли прячут, опасаясь ударов украинскими войсками.

Россия выводит в Черное море корабли-ракетоносители только перед нанесением ударов по Украине, в остальное время судна прячут в пунктах базирования.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Они пытаются выгонять свои корабли и рассредоточивать их в ракетобезопастном районе вдоль побережья Крыма или за мысом Тарханкут в направлении Новороссийска. Но ракетоносители держат в пунктах базирования для того, чтобы внезапно вывести их, использовать и снова спрятать в пункты базирования", - сказала она.

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По словам Гуменюк, российские корабли не защищены системой противовоздушной обороны, кроме той, что есть в Крыму.

"Это попытка выкрутиться из ситуации, в которую они загнаны. Они не имеют обеспечения противовоздушной обороны, потому что уже нет крейсера, нет базы на Змеином. Поэтому они могут надеяться только на ПВО на Крымском полуострове", - пояснила она.

Ракетные удары по Украине

Как сообщал УНИАН, по данным ОК "Пивдень", 14 декабря Россия вывела в Черное море ракетоноситель с восемью ракетами типа "Калибр".

16 декабря Россия осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Всего было запущено 76 ракет, из которых войска воздушных сил уничтожили 60.

Над Херсонской и Николаевской областями силами воздушного командования "Пивдень" были уничтожены три и две ракеты типа "Калибр" соответственно.

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