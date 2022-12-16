Отмечается, что россияне хотели рассредоточить внимание ПВО.

Сегодня, 16 декабря, утром российские оккупанты выпустили по Украине ракеты различных типов, чтобы рассредоточить внимание ПВО. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, сейчас есть данные о более 60 ракет, которые летели по территории Украины.

"Выпущенные с самолетов Ту-95 - это ракеты Х-555 и Х-101. Также есть пуск "Калибров" из Черного моря. Имеем запуски ракет С-300, также работа бомбардировщиков Ту-22М3, которые пускают ракеты Х-22. Также в небе замечено работу Миг-31К - носителей "Кинжалов", - сказал он.

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По словам Игната, россияне хотели рассредоточить внимание ПВО.

"Видите ли, враг хотел массированно рассредоточить внимание противовоздушной обороны, хотел держать нас в определенном напряжении и чтобы как можно больше его орудий убийства поразили свои цели. Кроме того, работали Су-35 ракетами Х-59. Ждем результатов, ПВО сработало неплохо, результаты мы сообщим", - сказал Игнат.

Также он отметил, что в этот раз оккупанты впервые применили стратегические бомбардировщики Ту-95 из района Энгельса, где эти самолеты находятся на аэродроме. Кроме того, пуски были замечены и с севера Каспийского моря.

Как добавил спикер командования Воздушных Сил ВСУ, пока не известно сколько их было сбито.

Ракетная атака Украины 16 декабря

Как сообщал УНИАН, сейчас продолжается масштабная российская ракетная атака по Украине. О работе ПВО сообщалось во многих областях - Харьковской, Киевской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской и других.

Мэр Киева сообщил о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Также известно о попадании по трем объектам критической инфраструктуры на Харьковщине, в частности в Харькове.

С начала атаки в Запорожской области уже зафиксировано 15 "прилетов" российских ракет. В Кривом Роге вражеская ракета попала в жилой дом.

Сейчас по всей территории Украины продолжается воздушная тревога. Сообщается о полете истребителей на территории Беларуси.

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