Вражеская корабельная группировка в Черном море увеличилась до 8 единиц.

Россия вывела в Черное море ракетоноситель с восемью ракетами типа "Калибрами".

"В настоящее время обстановка в зоне ответственности стабильная и контролируемая Силами обороны. В Черном море вражеская корабельная группировка увеличилась до 8 единиц", - сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По словам Назарова, на боевое дежурство вышел надводных ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр".

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Ракетоносители с "Калибрами" в Черном море

Недавно российские войска вывели свои носители "Калибров", однако Черное море было на стороне украинцев: там была штормовая погода.

"Я часто повторяю, что море на нашей стороне и на этот раз тоже. Пока наращиваются штормовые погодные условия и усиливается ветреная обстановка. Враг вывел на боевое дежурство 18 кораблей, они почти все стараются вывести из базы, поскольку это может быть очень опасно с позиции шторма, да и вообще в их понимании", - пояснила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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