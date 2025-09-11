Свитан рассказал, каким образом бойцам ГУР удалось так близко подобраться к цели.

Удар спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны по кораблю у берегов Новороссийска – это новый этап в выполнении боевых задач на Черном море.

Об этом в эфире Radio NV заявил полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан. "Они создали несколько безэкипажных катеров (БЭК). Я бы их назвал мини-авианосцами. Потому что они несут на своих платформах несколько FPV-дронов. Являясь для них с одной стороны платформой для переброски к Новороссийску. А с другой стороны ретранслятором команд оператора, который находится на материке. Такой мини-авианосец, который подносит несколько БПЛА ближе к точке применения, не попадая под систему береговой охраны", – сказал Свитан.

Он добавил, что БЭК оказался на расстоянии от цели поражения, где его не могли увидеть ни береговая охрана, ни российские корабли. И FPV могли преодолеть расстояние в 7-8 км, чтобы выполнить боевую задачу.

Видео дня

"Это не первый раз. Ранее они использовали такого рода сборку по наземным объектам в Крыму. А сейчас, добавив к БЭКам определенное количество топлива и возможность его вернуть, они его так и используют. Скорее всего после того, как этот БЭК отработал, возвращается обратно, берет следующую партию и в таком рейдовом режиме будет выполнять следующую задачу", – добавил Свитан.

Удар по Черноморскому флоту РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, 10 сентября спецназ Главного управления разведки Украины выследил и ударил по российському кораблю MPSV07 из состава Черноморского флота России. Сообщается, что цена судна – около $60 млн. Всего Россия имеет четыре таких корабля.

По судну нанесли удар боевым беспилотников украинского производства. Сообщается, что в следствии удара был поражен мостик управления, где, в частности, расположено оборудование навигации и связи корабля.

