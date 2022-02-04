Команда "Повернись живим" в январе передала украинским военным оборудования на 1 млн 354 тыс. грн.

За первый месяц 2022 года фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" собрал на нужды украинских военных более 6 миллионов гривень.

Об этом сообщает команда организации в своем отчете. Общая сумма взносов, осуществленных благотворителями фонда в течение января, составляет 6 миллионов 31 тысячу 223 грн.

"Это просто невероятная цифра, которая в очередной раз подтверждает - мы не боимся врага, а неустанно работаем для сохранения жизни и здоровья наших защитников и развития Вооруженных Сил", — говорится в публикации "Повернись живим" на странице в Facebook.

В январе команда "Повернись живим" также передала украинским военным оборудования на 1 млн 354 тыс. грн. Половина этой суммы, более 665 тысяч, — это компьютеры и другая оргтехника для новосозданного Командования Сил территориальной обороны (ТрО).

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Благодаря помощи благотворителей фонд также профинансировал проекты и закупку имущества на сумму более 1 млн 783 тыс. грн. Это, в частности, закупка и подписка изготовления пяти мобильных комплексов наблюдения, трех квадрокоптеров с дополнительными элементами питания, 41 планшет и сопутствующие аксессуары, 10 комплектов сумок сапера различных модификаций, восемь компьютеров и мониторов, шесть телевизоров и ноутбуков, снайперский прицел, генераторы, аккумуляторы и сетевое оборудование, а также сервер для Командования Сил ТрО.

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