Фонд "Повернись живим" активно помогает украинской армии с 2014 года

За первый месяц 2022 года фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" собрал на нужды украинских военных более 6 миллионов гривень.

Об этом сообщает команда организации в своем отчете. Общая сумма взносов, осуществленных благотворителями фонда в течение января, составляет 6 миллионов 31 тысячу 223 грн. 

"Это просто невероятная цифра, которая в очередной раз подтверждает - мы не боимся врага, а неустанно работаем для сохранения жизни и здоровья наших защитников и развития Вооруженных Сил", — говорится в публикации "Повернись живим" на странице в Facebook. 

В январе команда "Повернись живим" также передала украинским военным оборудования на 1 млн 354 тыс. грн. Половина этой суммы, более 665 тысяч, — это компьютеры и другая оргтехника для новосозданного Командования Сил территориальной обороны (ТрО). 

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Благодаря помощи благотворителей фонд также профинансировал проекты и закупку имущества на сумму более 1 млн 783 тыс. грн. Это, в частности, закупка и подписка изготовления пяти мобильных комплексов наблюдения, трех квадрокоптеров с дополнительными элементами питания, 41 планшет и сопутствующие аксессуары, 10 комплектов сумок сапера различных модификаций, восемь компьютеров и мониторов, шесть телевизоров и ноутбуков, снайперский прицел, генераторы, аккумуляторы и сетевое оборудование, а также сервер для Командования Сил ТрО.

Фото Вернись живым 04 февраля 2022
Фото Вернись живым 04 февраля 2022
Фото Вернись живым 04 февраля 2022
Фото Вернись живым 04 февраля 2022
Фото Вернись живым 04 февраля 2022
Фото Вернись живым 04 февраля 2022
Фото Вернись живым 04 февраля 2022

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