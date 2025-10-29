Спикер оговорился: в ВСУ опровергли информацию, что оккупанты зашли в Мирноград

Военные объяснили ситуацию, учитывая озвученную ранее информацию от представителя группировки.

В Мирнограде враг не находится, ситуацию в городе и его окрестностях контролируют Силами обороны Украины, заявили в Оперативном командовании "Восток".

Об этом говорится в посте, обнародованном сегодня на Facebook-странице ОК.

"Уточнение по ситуации в населенном пункте Мирноград. Враг не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины.

Представитель группировки войск (сил) "Восток" во вчерашнем комментарии в эфире Национального телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске", - говорится в сообщении.

Указанную информацию военные просят учесть в дальнейшем освещении событий в районах боевых действий.

Ситуация в Мирнограде

Как писал УНИАН, вчера спикер управления коммуникаций группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона сказал, что "в настоящее время, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда". Он отметил, что Силы обороны пытаются удержать позиции, делают фортификационные сооружения. "Ситуация достаточно тяжелая и ведутся тяжелые уличные бои", сказал он.

