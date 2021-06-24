В частности, делегация РФ заблокировала запланированное рассмотрение вопроса относительно разминирования на Донбассе.

Российская сторона на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе не реагирует должным образом на предложения и инициативы, которые озвучивают представители Украины.

Об этом говорится в сообщении Украинской делегации для участия в ТКГ в Facebook.

В частности, несмотря на готовность координатора от ОБСЕ и рабочей подгруппы по вопросам безопасности, российская сторона заблокировала запланированное рассмотрение вопроса относительно разминированию участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы подгруппы по вопросам безопасности ТКГ.

"Наша делегация вновь призвала российскую сторону: разблокировать работу КПВВ со своей стороны; вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня; согласовать план разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения, создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения", - говорится в сообщении.

Отдельно украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры. "К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны", - отмечается в сообщении.

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Украинский делегация напомнила, что она продолжает сосредотачивать усилия на реализации ряда мероприятий, и в частности: соблюдение режима прекращения огня и совершенствование координационного механизма реагирования на его нарушение; полный и безусловный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам; освобождение удерживаемых лиц; разблокирование российской стороной работы КПВВ; обеспечение надежного и безопасного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины с целью выполнения своего мандата и скорейшее создание международной группы экспертов в трехстороннем формате Украина-Россия-ОБСЕ для оценки экологических рисков от неконтролируемого затопления шахт на временно оккупированных территориях.

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Автор: Виталий Саенко