Последние массированные ракетно-шахетные атаки россиян по Украине вызвали волну беспокойства - в соцсетях обсуждают тяжелую осень из-за того, что Россия накануне зимы снова концентрируется на ударах по украинской энергетике. Какие объекты в опасности? Прежде всего - теплоэлектростанции. Но можно предположить, что противник будет бить по всей энергетической инфраструктуре. То есть, под ударом могут оказаться и подстанции, и трансформаторные станции и тому подобное. Возможно даже, что попытаются ударить по линиям электропередач там, где какие-то важные узловые порты, где происходит распределение электроэнергии.

Далее - транспортная, логистическая инфраструктура. В прифронтовой зоне и близко к ней россияне уже бьют по мостам, железнодорожным переездам, вокзалам. Врагу важно нарушить нашу транспортную инфраструктуру, которая тоже является серьезным элементом нашей обороны. Ведь бесперебойная работа транспорта - это хорошая логистика.

Что мы можем этому противопоставить? Готовиться на государственном, городском, личном уровнях. Населению, прежде всего, надо понимать, что возможно повторение ситуации с отключениями света. И хотя мы это уже проходили раньше, сейчас тоже стоит продумать какие-то запасные варианты - при лучшем сценарии, при худшем сценарии... Тогда мы пройдем этот экзамен так, как уже проходили в предыдущие годы.

Государство, в свою очередь, должно быстро привести в порядок наши ударные возможности. К сожалению, из-за недостатка комплексов противовоздушной обороны мы вынуждены сбивать российские "Шахеды" и ракеты не на дальних подступах, над линией фронта, по маршрутам их полета, а уже над городами, куда они долетают (хотя над этим вопросом активно работаем). Прорываться им удается, в частности, когда идут оптовые пуски. И россияне это прекрасно понимают.

Кроме того, учитывая, что Соединенные Штаты не слишком охотно предоставляют нам вооружение - то задержки, то перебои, то "мы не будем давать, пусть союзники платят", и так далее - должны искать пути, чтобы закрывать эти пробелы с оружием.

Если наша "Фламинго" действительно летит на три тысячи километров, то стоит нанести удары на опережение по российским производителям дронов и ракет, которые находятся в этой зоне поражения. Конечно, даже поразив такие предприятия, проблему с теми же дронами мы не решим раз и навсегда, производство можно будет восстановить. Но такие удары позволят уменьшить количество оружия у противника, а на восстановление производства потребуются не только средства, но и время. В этом смысле даже на самое простое производство могут уйти месяцы.

Кроме того, напомню, что и сейчас россиянам становится труднее. К примеру, хотя они все лето по нам стреляли, они запускали меньше ракет, чем производили - то есть, накапливали запасы. Учитывая, что мы нанесли большой ущерб российской стратегической авиации, массово запускать крылатые ракеты авиационного базирования им уже стало труднее. В этом смысле, должны еще ударить по производству таких ракет. И хотя Россия плотно прикрывает их своей ПВО, должны попытаться поразить соответствующие заводы - их расположение нам известно.

Валерий Романенко, авиационный эксперт