Риск того, что Кремль готов вкладывать средства в увеличение производства Shahed-136 довольно очевиден.

Россия продолжает развивать дроны камикадзе Shahed-136 и вышла на довольно значительные темпы его производства.

Как отмечает Defense Express, по оценкам ГУР МОУ в январе в "Алабуге" на двух производственных линиях уже производится 330-350 Shahed-136 в месяц - до 4200 единиц в год. Но планы на заказ боевых частей, включая новый вес 90 кг, а также термобарическую, достигают отметки 10-11 тысяч.

Аналитики утверждают, что закупка некоторых других комплектующих также говорит о плане производить около 10 тысяч дронов в год, то есть в среднем 833 в месяц.

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"Это количество значительно превышает показатели того, что сейчас выпускает враг по Украине. В частности за январь, согласно сводкам Командования Воздушных сил, враг запустил 342 Shahed-и, в феврале - 348, а в марте - 513", - сказано в материале.

Отмечается, что риск того, что Кремль готов вкладывать средства в увеличение производства Shahed-136 довольно очевиден.

"Еще одно направление, которым активно шагает враг - повышение эффективности самого Shahed-а, потому что показатель в 80-90% сбитых дронов вряд ли устраивает врага. В частности, еще в ноябре был замечен кустарно добавленный 4G-модем, в марте - прикрученная камера, а также эксперименты с добавлением блоков навигации DGPS. Установка на дрон такого канала передачи информации для врага является крайне привлекательным, потому что в условиях Украины с качественным покрытием мобильным интернетом, заявятся возможность в режиме онлайн передавать значительные объемы информации. Это может быть не только видео, а даже просто данные о местоположении, параметры полета, фиксация работы украинских средств РЭБ и ПВО и т.д.", - пишут аналитики.

Через мобильную связь враг может загрузить новый маршрут и координаты для атаки. То есть увидев, что первый дрон в группе был сбит, или попал под РЭБ, перенаправить другие Shahed-и по запасному маршруту и на другие цели.

"Таким образом вопрос, как бороться с Shahed-ми продолжает быть максимально актуальным и требует это делать максимально дешевыми средствами и демонстрировать гибкость решений. Но на фоне этого все очевиднее становится то, что бороться исключительно "щитом" неэффективно, потому что без методических ударов по самой "Алабуге", возможность чего уже доказана на практике ударом на 1200 км, любая стратегия обороны будет на шаг позади", - добавили эксперты.

Россия совершенствует "Шахеды"

В России работают над превращением дрона-камикадзе Shahed-136 в барражирующий боеприпас по типу "Ланцета". Отмечается, что оба эти изделия являются дронами-камикадзе, однако между ними существует очень большая разница. Так, Shahed запускается для поражения стационарных целей и без возможности доразведки и донаведения на цель. В то же время запуск барражирующих боеприпасов имеет целью прежде всего поражение подвижных целей, которые припас может найти самостоятельно, или быть донаведенным на них.

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