Сегодня на Донбассе на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина.
Читайте такжеОккупанты обстреляли позиции ВСУ и ранили одного воинаКак сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке, вдоль всей линии разграничения было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Так, в районе оперативно-тактической группировки «Пивнич» вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, и крупнокалиберных пулеметов.
О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Отмечается, что в районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 га территории и передали на уничтожение 89 взрывоопасных предметов.
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