Огневые провокации противника не представляли угрозы, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

За прошедшие сутки, 16 сентября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

Читайте такжеСтало известно имя военнослужащего, погибшего сегодня на Донбассе (фото)Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС в соцсети. В частности, выстрел в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета зафиксирован около Катериновки, неприцельный огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Водяное. Огневые провокации противника не представляли угрозы, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате выстрелов нет. К сожалению, в районе Новотошковского погиб украинский защитник в результате неосторожного обращения с гранатой", - отмечается в сообщении.

С начала этих суток, 17 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, огневые провокации со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксированы.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые действия противника", - подытожили в пресс - центре.

Ситуация на Донбассе:

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Автор: Ирина Погорелая