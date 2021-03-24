В штабе ООС считают, что это свидетельствует о намерениях и в дальнейшем осуществлять провокации вдоль линии разграничения.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала скопление военной техники оккупантов, которая расположена с нарушением линии разведения.

Читайте такжеСитуация на Донбассе: боевики 10 раз нарушали "тишину", среди украинских военных без потерьКак сообщает штаб операции Объединенных сил со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 23 марта, беспилотник наблюдателей зафиксировал на аэродроме в районе населенного пункта Переможное, вблизи Луганска, большое скопление военной техники оккупантов.

В частности, это 7 установок реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм, и 2С3 "Акация" калибра 152 мм, 6 прицепных гаубиц 2А65 "Мста-Б" калибра 152 мм и 6 единиц Д-30 "Лягушка" калибра 122 мм.

Кроме того, рядом со Старомихайловкой, что на временно оккупированной территории Донецкой области, выявлено 2 миномета 2Б11 "Сани" калибра 120 мм.

Также 20 танков различных модификаций находились за пределами выделенных мест хранения на оккупированной территории Луганщины: 13 из них - на территории аэродрома возле населенного пункта Переможное, 5 - вблизи населенного пункта Хрустальный и 2 - вблизи Георгиевки.

"Такое значительное скопление военной техники оккупантов свидетельствует о намерениях и в дальнейшем осуществлять провокации вдоль линии разграничения. Наращивание вооружения и сосредоточение военной техники в районах полигонов является прямым доказательством проведения учений и боевого слаживания подразделений вооруженных формирований Российской Федерации", - отметили в штабе.

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Автор: Антонина Доломанжи