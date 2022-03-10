Путин отправил призывников на войну в Украину вопреки своему заявлению этого не делать, говорят в разведке.

Британская разведка констатирует заметное уменьшение активности российских войск в небе над Украиной в течение последних дней.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Великобритании в Twitter

В последние дни произошло заметное уменьшение общей воздушной активности России над Украиной, вероятно, из-за неожиданной эффективности и выносливости украинских сил ПВО.

Также Британия обращает внимание на то, что Путин отправил призывников на войну в Украину вопреки своему заявлению этого не делать.

Из-за провала в наступлении Путин будет вынужден привлекать дополнительные силы "для возмещения своих потерь".

Между тем, по британским разведданным, большая колонна захватчиков к северо-западу от Киева за неделю почти не продвинулась вперед и продолжает нести потери от украинских войск.

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