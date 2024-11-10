По словам бойцов, сейчас начинают развиваться наземные дроны, чтобы повлиять на ход войны, как это ранее сделали воздушные БпЛА.

Во время полномасштабного вторжения, которое начала Россия против Украины, вражеская армия и ВСУ активно используют различные беспилотники. Известно, что воздушные БпЛА уже давно заняли свое место в этой войне, тогда как наземные дроны на фронте появились относительно недавно, пишет Радио Свобода.

Поэтому журналисты решили выяснить у украинских военных, как дроны изменили в целом ход войны. В частности они рассказали о мастерской 13 бригады НГУ "Хартия", которая имеет немало именно наземных беспилотников для тех или иных задач. Однако подавляющее большинство из них используется именно для логистических целей, поэтому техника должна быть проходимой, быстрой и иметь большую грузоподъемность, а также прочность.

"Много производителей, много разного типа дронов, и у каждого свои преимущества и недостатки в плане проходимости. Есть гусеничные платформы, есть колесные. У гусеничных платформ преимущество в том, что они эффективнее работают по болотистой местности. Зато колесные платформы намного быстрее. В то же время у них есть свои недостатки. Например, подрыв колеса на минах. Хотя сейчас производители совершенствуют этот момент, и даже после подрыва большинство платформ продолжают движение, хотя и значительно медленнее", - рассказал воин с позывным "Хэппи".

В то же время боец с позывным "Рест" отметил, что сейчас наземные БпЛА находятся на том этапе, на котором FPV-дроны были два года назад:

"Сейчас мы на том этапе, на котором FPV-шники были два года назад, когда в них никто не верил, но сейчас это оружие, которое повлияло на ход войны. Так сейчас и наземные дроны начинают развиваться, чтобы потом существенно повлиять на ход войны. Постоянно что-то придумываем. В основном - в управлении. У нас даже уже есть определенные решения, которые мы хотим проверить. В основном проблема сейчас в управлении. А самая слабая сторона - колеса. Обычные очень сильно страдают от обломков. Надеемся, производители будут работать в этом направлении".

В "Радио Свобода" добавили, что одними из самых распространенных украинских наземных дронов являются "Тараканы", ведь они универсальны и могут в зависимости от модификации использоваться для заминирования, логистики или уничтожения целей.

"Есть на 20 килограммов, на 50. Это маленький логист, который одновременно может выступать как камикадзе. Это уже по нашему выбору. Заехать в блиндаж, стать, скажем, в засаду, чтобы ждать, например, возле точки спешивания пехоты врага. Кстати, в плане минирования тоже есть такие зоны, куда человек просто не зайдет, потому что сразу на него начинают охотиться. Сбросы, "мавики". А дрон может кататься, пока в него не попадут. А это трудно, потому что он маленький - это должен быть опытный оператор", - пояснил "Рест".

В свою очередь военный эксперт по связи Сергей Флеш рассказал журналистам, что воздушные дроны собирать и изготавливать проще, чем наземные.

"Мы все видим примеры, когда даже пенсионеры могут собрать какой-то FPV. Наземные дроны - это уже полноценное изделие с моторами, платформой, рамами, управлением - дома его не соберешь. Это ограничение. Потому что должно быть полноценное производство таких дронов со всеми комплектующими и сервисом. Однозначно управлять наземными роботами с точки зрения пилота проще", - отметил специалист.

По его словам, в отличие от FPV, который должен все время находиться в движении, наземный дрон может себе позволить остановиться, если, конечно, не говорить об активной фазе боевых действий.

"Наземный дрон - он более стабилен в пространстве, он имеет точки опоры, и, соответственно - какое-то право на ошибки. То, что, например, FPV не имеет", - добавил эксперт.

Война в Украине - последние новости

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что в Донецкой области оборона украинских защитников остается устойчивой и удерживает удары врага. Он добавил, что на всех активных направлениях воины мастерски выполняют боевые задачи и достигают успехов. По его словам, оборонительная операция украинских военных является "блестящей".

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили в Курской области 14 российских оккупантов и еще троих захватили в плен. По словам военных, захватчикам, которых взяли в плен, сразу оказали домедицинскую помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: