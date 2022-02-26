Это еще раз подтвердил обстрел аэропорта "Жуляны" в Киеве.

Россияне при обстреле объектов в Украине используют старые советские карты.

Как передает корреспондент УНИАН, это в очередной раз подтвердил обстрел аэропорта "Жуляны" в Киеве.

Сегодня около 9:00 в районе аэропорта "Жуляны" произошел пожар после попадания российской ракеты. В стоящем напротив жилом доме были выбиты стекла, никто не пострадал.

Как рассказали сотрудники ГСЧС и местные жители, раньше на месте, куда попал снаряд, был военный склад, сейчас там гаражи и заброшенное помещение, которое никакой стратегической ценности не представляет.

Ранее об этом говорили и военные, по мнению которых именно использованием советских карт объясняется такое количество жертв среди гражданского населения во время первых обстрелов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 февраля, советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что российские войска за последние сутки обстреляли по меньшей мере 40 гражданских объектов инфраструктуры.