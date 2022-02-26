К сожалению, есть пострадавшие.

В Киеве в жилой дом попала ракета.

Об этом сообщается в Telegram-канале КГГА.

"В жилой дом по ул. Лобановского, 6а попала ракета. Аварийно-спасательные службы работают на месте", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС Украины, попадание снаряда произошло в районе 17-18 этажа. Предварительно жертв нет. Проводится эвакуация. От ГСЧС привлечено 12 человек и 3 ед. техники.

К сожалению, есть пострадавшие.

"Еще одно новейшее преступление агрессора: ракета попала в дом на Соломенке! Гаага, готовь наручники на военных преступников!" - написал в Facebook чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.