В Киеве в жилой дом попала ракета.
Об этом сообщается в Telegram-канале КГГА.
"В жилой дом по ул. Лобановского, 6а попала ракета. Аварийно-спасательные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС Украины, попадание снаряда произошло в районе 17-18 этажа. Предварительно жертв нет. Проводится эвакуация. От ГСЧС привлечено 12 человек и 3 ед. техники.
К сожалению, есть пострадавшие.
"Еще одно новейшее преступление агрессора: ракета попала в дом на Соломенке! Гаага, готовь наручники на военных преступников!" - написал в Facebook чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.
Эвакуация из многоэтажки в Киеве, в которую попала ракета