Российская агрессия в Украине продолжается.

Россия уже применила в войне против Украины две трети своего наступательного контингента - это около 100 тысяч военных.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, пишет BBC Украина. Эти данные свидетельствуют о том, что в резерве сейчас остаются около 50 тысяч человек. В Пентагоне такое количество называют "существенным".

В оборонном ведомстве США фиксируют логистические проблемы у оккупантов, в том числе и с доставкой горючего. Это можно заметить во время попыток наступления на Харьков, а также Киев.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов. Войска РФ заходят в Украину с территории Беларуси.

По сообщению основателя фонда Bysol Андрея Стрижака, белорусские десантники получили приказ о вылете в Украину 28.02 в 5:00 утра.

Тем временем украинская делегация отправилась на переговоры с РФ к украинско-белорусской границе в районе реки Припять.