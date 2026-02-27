Четыре года полномасштабной войны: эксперты спрогнозировали, чего ждать дальше, - The Independent

Российская стратегия ведения боевых действий привела к патовой ситуации в Украине, где линия фронта фактически застыла.

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже четыре года. Хотя в первые дни вторжения вражеские войска продвигались быстро, сейчас они увязли в боях на востоке.

Издание The Independent попросило экспертов, освещающих войну в Украине, поделиться своими мыслями о вероятном развитии событий в будущем. Профессора международной безопасности Стефан Вольф и Татьяна Маляренко, а также профессор европейской безопасности Жан Монне обратили внимание, что за последние четыре года методы ведения боевых действий эволюционировали. Особенно это прослеживается в части использования дронов.

"Россия использовала дроновую технологию для атак на весь спектр критической инфраструктуры Украины, а не только на военные цели. Но основа российской, а ранее советской военной доктрины – использование массовых армий и тактики массового уничтожения – осталась неизменной. В дальнейшем обе стороны имеют достаточно ресурсов и внешней поддержки, чтобы сохранить статус-кво", – говорят специалисты.

Эксперты прогнозируют, что стороны и в дальнейшем будут воевать в надежде истощить своего оппонента. Однако ни Украина, ни агрессор Россия, вероятно, не достигнут этой границы истощения в ближайшее время.

"И пока это не произойдет, политическая, экономическая и социальная стагнация как в России, так и в Украине будет продолжать негативно сказываться на их гражданах", – говорится в материале.

Путин надеется на Трампа

Скотт Лукас, профессор международной политики из Университетского колледжа Дублина, отметил, что сейчас Украина контролирует больше территории, чем в июне 2022 года – несмотря на серьезного соперника, информационную войну РФ, провокации Москвы в Европе и даже "предательство со стороны лагеря Трампа".

"Путин четко дал понять в эссе 2021 года, что это будет его наследственным проектом. Поэтому любые заявления о "мире за углом" – особенно от посланцев Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – являются циничными декларациями или пожеланиями. Кремль не согласится на меньшее, чем захват всей стратегической Донецкой области, остальной части страны без эффективных гарантий безопасности и падения правительства Зеленского", – считает он.

Профессор добавляет, что диктатор Путин не может согласиться на меньшее, поскольку это будет свидетельством провала его "проекта", который уже стоил России 1,3 млн потерь. Поэтому правитель РФ надеется на то, что посланцы Трампа помогут ему достичь того, чего он не может достичь на поле боя. А поскольку трамписты верят не в союзы, а в транзакционные отношения, сейчас Кремль предлагает правительству США совместные экономические проекты, объясняет Лукас.

"Но, несмотря на это, я не вижу изменений в ходе войны в ближайшем будущем. Достижение договоренности о прекращении вторжения практически невозможно из-за стремления Кремля к "победе" путем капитуляции Киева. Такая капитуляция маловероятна. Россия достигла лишь незначительных успехов на земле. А Зеленский придерживается своей позиции в отношении суверенитета, территории и безопасности. Хотя энергетическая инфраструктура Украины понесла серьезные повреждения, большинство украинцев поддерживают продолжение сопротивления", – продолжает эксперт.

Несмотря на определенные сложности, ЕС также усиливает свою поддержку Киева и частично заполняет пробел, который оставил после себя президент США Дональд Трамп.

В то же время Кремль сталкивается с усилением экономических ограничений и вынужден сокращать социальные расходы и повышать налоги, чтобы продолжать войну. Однако вторжение в Украину будет продолжаться, поскольку в стране нет широкого общественного давления, которое могло бы сдержать амбиции Кремля, констатирует Скотт Лукас.

Патовая ситуация в войне и два способа ее преодоления

Профессор международной политики из Бирмингемского университета Марк Веббер говорит, что российская стратегия ведения боевых действий привела к патовой ситуации в Украине, где линия фронта фактически застыла. Есть две вещи, которые могут это изменить, считает он:

"Первая – это изменение подхода Китая, который фактически субсидировал военные действия России путем передачи технологий и закупки энергоносителей. Пекин мог бы прекратить поставки некоторых технологий в Россию и оказывать давление на Москву, чтобы побудить ее к гибкости в мирных переговорах".

Однако, по мнению Веббера, Китай сейчас не заинтересован в отказе от России. Их союз является способом уравновесить США и НАТО в глобальной борьбе за влияние.

Вторым фактором, который потенциально может что-то изменить, являются масштабные усилия по вооружению Украины. Для этого Германия, Франция и Великобритания должны увеличить и без того значительные поставки оружия и разрешить его использование без всяких ограничений, объясняет эксперт.

"Однако этот сценарий также кажется маловероятным. В этих трех странах отсутствует внутриполитическая необходимость поддерживать Украину до победы. А США, которые были слишком осторожными даже при президентстве Джо Байдена, теперь покинули поле боя", – резюмирует профессор.

Война в Украине – новости, которые вы могли пропустить

ISW сообщает, что российские захватчики, вероятно, оккупировали Покровск Донецкой области. Однако это не стало для врага триумфом. Аналитики объясняют, что Покровск был важным хабом. Но российские удары еще в июле 2025 года фактически уничтожили возможность использовать город как логистический узел.

В то же время на днях стало известно о том, что Силы обороны отбили важные позиции на юге Украины. Важной составляющей этой спецоперации стало перерезание ключевых логистических артерий противника путем установления огневого контроля над ними.

