Примерная дата окончания боевых действий многих может удивить.

Украина уже четыре года живет в суровых реалиях активных боевых действий, и каждый житель нашей страны с нетерпением ждет, когда закончится война - последние новости о возможных переговорах так или иначе вселяют надежду и заставляют верить, что в ближайшем будущем мир все-таки наступит. Мы спросили у искусственного интеллекта, какой прогноз может дать он - и ответ оказался неоднозначным.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Когда закончится война - что говорит ИИ

ChatGPT на базе модели GPT-5 рассчитал, когда закончится война в Украине - прогноз оказался неутешительным. По его данным, это затяжной военный конфликт на истощение, который практически не движется к быстрому завершению, а переговоры зашли в тупик. Ни одна из сторон не совершает стремительный скачок к победе или поражению, а Россия, считает ИИ, не достигла никаких существенных стратегических успехов - захват территорий все еще незначительный, несмотря на годы боевых действий. РФ не готова выйти из процесса без существенных территориальных уступок со стороны Украины, а переговоры все время срываются и не приносят ощутимых результатов.

Искусственный интеллект рассмотрел два сценария, когда закончится война между Россией и Украиной, и дал свой личный прогноз, основываясь на этих данных.

2026-2027 год

ChatGPT пишет, что по многим причинам прекращение активных боевых действий может произойти именно в этот период, и это наиболее вероятный сценарий. Несмотря на то что зависит он от многих факторов - экономического и политического давления, уровня международной помощи, а также ситуации на фронте, многие аналитики склоняются к тому, что в 2026-2027-м годах война может закончиться совсем или перейти в стадию "заморозки". Именно в это время обе стороны могут пойти на уступки и начать выводить войска с чужой территории.

2027-2028 год

Также, по мнению ИИ, есть и второй сценарий - если ни одна из сторон не получит желаемого, а взаимовыгодное соглашение не будет достигнуто, точечные столкновения будут продолжаться до 2028 года, хотя их нельзя будет назвать активными боевыми действиями. Вероятно, особенно явно это ощутят жители приграничных регионов, в то время как остальная часть страны почувствует заметное облегчение.

Интересно, что ChatGPT больше всего склоняется к такому варианту - медленное прекращение войны к концу 2026 года с эпизодическими столкновениями при отсутствии подписания мирного договора, а полное завершение боевых действий и вывод войск с последующим началом послевоенного периода - лишь к 2027-2029 годам.

Искусственный интеллект Claude также озвучил свой прогноз, когда закончится война в Украине - точная дата, конечно, названа не была, примерно ситуацию понять удастся. Виртуальный помощник подметил, что Россия медленно продвигается на отдельных участках, но не имеет ресурсов для прорыва. Украина сдерживает, но не имеет сил для большого контрнаступления. Это значит, что обе стороны попали в позиционный тупик.

При этом экономика России, по мнению ИИ, оказалась в критической ситуации - доходы с нефти упали, в госбюджете наблюдается дефицит, и это привело к экономической стагнации. Проще говоря, РФ все сложнее и сложнее спонсировать свою войну в Украине. Наша страна же зависит от международной помощи и испытывает серьезный дефицит в рабочей силе и мобилизационном ресурсе из-за миллионов украинцев, уехавших за границу. Кроме того, настроения внутри общества больше негативные - люди устали от войны.

Учитывая эти факторы, Claude подсчитал, когда в Украине закончится война - он делает ставку на конец 2026 - начало 2027 года. ИИ объясняет, что к этому времени обе стороны будут истощены, и поэтому перемирие может быть подписано, хотя де-факто это нельзя назвать полноценным миром. Линию разграничения зафиксируют примерно на текущих позициях, а политический статус захваченных Россией территорий так и остается неопределенным. Искусственный интеллект считает, что даже военное положение могут отменить вместе с мобилизацией, но взамен усилят призыв в армию и не откроют границы сразу.

Если такой сценарий не проигрывается, то Claude допускает второй, хотя и с меньшей вероятностью - истощение России к 2027-2028 году. Причиной этого станет экономическая ситуация - низкие цены на нефть, санкции, невозможность финансировать войну в Украине, дефицит бюджета, инфляция и социальное недовольство. Все это приведет к тому, что РФ будет готова пойти на уступки и подписать мирный договор. Украина пожертвует частью своих территорий и получит мощные гарантии безопасности от международных партнеров, а Россия - контроль над уже захваченными населенными пунктами.

Таким образом получается, что и ChatGPT, и Claude сошлись во мнении - ситуация начнет меняться в конце 2026 года, а сама война в Украине окончится перемирием лишь в 2027-м году.

