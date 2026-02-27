Тайна сирен в Украине: NYT раскрыло работу секретных центров оповещения под землей

За привычным звуком сирен стоит не бездушная автоматика, а секретный подземный центр, где судьбу людей решают специалисты.

Российские оккупанты в течение многих ночей наносят удары по городам Украины, угрожая мирным жителям и жизненно важной инфраструктуре. Харьков - один из тех городов, жителям которого сложно оказаться в безопасном месте до взрывов, так как он находится очень близко до границы и ракеты или авиабомбы долетают до жилых кварталов за считанные минуты, порой опережая даже самые оперативные системы оповещения.

На секретном объекте глубоко под землей украинские специалисты наблюдают и ждут, держа пальцы наготове, пишет The New York Times. Если целью становится город, им нужно действовать еще до того, как вступят в бой средства ПВО, включив общегородские сирены, чтобы предупредить жителей о необходимости укрыться.

Такие сирены – жуткий саундтрек войны, общий опыт для украинцев в городах и поселках по всей стране. Но то, как они работают на самом деле – и кто за ними стоит – было тщательно охраняемым секретом. В прошлом месяце город Харьков предоставил СМИ редкий доступ в свой центр чрезвычайного реагирования, где команды гражданских специалистов спасают бесчисленные жизни одним щелчком переключателя и нажатием большой красной кнопки на экране компьютера. Работа не автоматизирована, как полагают многие украинцы.

"Я стараюсь делать все как можно быстрее", – заявил 23-летний Дмитрий, один из специалистов, который из соображений безопасности попросил называть только его имя. Таким образом, по его словам, "у людей появляется больше времени, чтобы спрятаться". Расположенный всего в 32 километрах от российской границы, Харьков подвергается частым обстрелам. В прошлом году было зафиксировано 1826 сигналов воздушной тревоги – в среднем пять в день.

В материале говорится, что после нескольких лет войны многие жители стали беспечно относиться к угрозе. Некоторые все еще бежали в подвалы или на станции метро. Другие укрывались дома, переходя в коридоры, ванные комнаты или между двумя капитальными стенами. А некоторые, зная, что удары в любой точке Харьковской области вызывают сигналы воздушной тревоги для самого города, просто начали игнорировать сирены.

Это стало одной из причин, по которой мэр Игорь Терехов заказал дифференцированную систему, первую в своем роде в Украине, чтобы сирены звучали только тогда, когда целью является сам город. С тех пор как новая система вступила в силу в начале 2025 года, в городе было в два раза меньше тревог, чем в регионе в целом, и не было случаев, когда сирены звучали слишком поздно.

"Это окупилось, определенно окупилось", – отметил начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Богдан Гладких о новой системе, стоимость которой составила полмиллиона долларов. В то время как Киевская область внедряет аналогичную систему, Гладких назвал "досадным" то, что другие города не последовали примеру Харькова.

Секретная мышь и две секунды на принятие решения

Высокозащищенный ситуационный центр находится в самом сердце новой системы, работающей в режиме 24/7 с 12-часовыми сменами персонала. "Главный специалист" – это человек, ответственный за включение сирен. Рядом сидит супервайзер.

На рабочем месте специалиста две мыши. Одна выполняет обычные задачи. Другая – особенная, она активирует более 500 городских сирен воздушной тревоги. Эта мышь отключается после каждого использования, чтобы предотвратить случайные клики.

На карте радара, используемой специалистом, вокруг города нарисован синий круг. Дрон, входящий в круг, может достичь города примерно за семь-восемь минут, поэтому, когда он пересекает границу, специалист немедленно активирует сирены.

Большая часть работы заключается в том, чтобы терпеливо ждать, войдут ли дроны или планирующие бомбы в периметр угрозы. Они могут изменить курс или обойти город по пути к другим целям. Специалисты стараются не активировать тревогу слишком рано, опасаясь расстроить жителей и потерять доверие. Однако когда дело доходит до баллистических ракет, ожидания нет. Сирены активируются сразу после обнаружения запуска.

Угрозы могут быть замечены несколькими способами. Иногда команда сама видит угрозу на радаре. Ситуационный центр также находится в прямой связи с военными.

Преимущество этого было продемонстрировано одной из недавних ночей. Военный контакт предупредил об угрозе баллистической ракеты, и городские сирены были активированы. Предупреждение от областной администрации поступило только через три минуты.

Включение тревоги включает в себя два шага: переключение кнопки для запуска приложения для телефона с воздушной тревогой, которое использует большинство украинцев, а затем нажатие большой красной кнопки на экране для включения общегородских сирен. Все это происходит менее чем за две секунды. Работа требует твердых рук, хладнокровия и сосредоточенности, заявила супервайзер Алина Устюгова. По ее словам, на заполнение роли главного специалиста ушло шесть месяцев.

Дмитрий, занимающий эту должность три месяца, сказал, что у него всегда был спокойный нрав и он привык к стрессу. Во время своей смены он сидит почти совершенно неподвижно, положив ладонь на бедро. При этом он отказывается рассказывать своей семье о той критической роли, которую он играет в процессе, который многие украинцы считают автоматизированным. "Я не хочу, чтобы они знали, что на мне лежит такая ответственность. Чем меньше они знают, тем лучше они спят", – объяснил он.

По словам Дмитрия, только его девушка знает, что он включает сирены воздушной тревоги. Когда она слышит сирены, сказал он, "возможно, она каждый раз думает обо мне".

Другие новости о воздушных атаках со стороны России

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский заявил об изменениях в работе Воздушных сил во время атак по Украине. "Некоторые вещи удалось перестроить в системе, именно в организации обороны против таких массированных ударов", – отметил глава государства.

В то же время мы рассказывали, что дрон оккупантов на оптоволокне впервые долетел до Харькова. Несмотря на то, что дальность полета дрона на оптоволокне составляет 43-50 км, что сопоставимо с дальностью артиллерии, разрушительная мощность несопоставима.

