Буданов сделал жесткое заявление насчет территориальных уступок России

Кремль по-прежнему стремится получить контроль не над отдельными регионами, а над всей Украиной, говорит он.

Народ Украины не согласится на любые замыслы России в отношении украинских территорий. Такое заявление сделал глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью изданию Al-Modon.

Он отметил, что вопрос территорий оставался ключевым на недавних переговорах в Женеве, в которых участвовали представители Украины, США и России. Буданов подчеркнул, что позиция Киева относительно целостности государства остается жесткой.

"Территории – это главный вопрос. Все остальное – второстепенно. Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы в отношении нашей земли. Все оккупированные территории останутся временно оккупированными и неизбежно со временем будут освобождены", – говорит Буданов.

Говоря о планах российских захватчиков на 2026 год, глава Офиса президента заявил, что цели РФ не изменились. Кремль по-прежнему стремится получить контроль не над отдельными регионами, а над всей Украиной.

"Наивно думать, что Москва, взяв под контроль некоторые районы без боя, откажется от своего желания расширяться. Поэтому единственным реальным сдерживающим фактором является украинская армия. За двенадцать лет войны России не удалось полностью оккупировать ни один регион Украины, и я уверен, что эта ситуация не изменится в будущем", – добавил Кирилл Буданов.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские оккупанты, вероятно, захватили Покровск Донецкой области. Однако это не принесло врагу ожидаемого триумфа, ведь город давно перестал быть "ключом к Донбассу".

Между тем Россия продолжает террор мирных украинских городов. По данным спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в феврале 2026 года оккупанты вдвое увеличили количество ракетно-дроновых ударов по Украине.

