В Украине в пятницу будут отключать свет: кому придется сидеть в темноте

Для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.

В пятницу, 27 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений света. Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.

"Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по каждому адресу в "Укрэнерго" советуют узнавать на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Ситуация в энергетике - главное

Ночью Россия вновь осуществила массированную атаку на энергетическую систему Украины, в результате чего часть потребителей в шести областях осталась без электроснабжения.

По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, из-за массированной комбинированной атаки РФ без электроснабжения осталась часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Полтавской и Харьковской областях.

Как сообщил Владимир Зеленский, в целом Россия выпустила по Украине 420 беспилотников и 39 ракет. В результате атаки были зафиксированы разрушения в восьми областях Украины.

