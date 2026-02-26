Буданов назвал единственное условие, при котором Россия перестанет быть угрозой для Украины и мира

Не стоит ожидать, что Россия претерпит изменения из-за внутренних факторов, говорит глава ОП.

Украина должна искоренить имперские амбиции России, сделать ее цивилизованной страной, чтобы самой чувствовать себя в большей безопасности и уменьшить угрозу для Европы и мира, но это не произойдет в ближайшее время. Об этом руководитель Офиса президента Украины, экс-начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов сказал в интервью арабскому изданию Аль-Модон.

По его словам, с начала войны в Украине в 2014 году Россия "стала беднее во всех отношениях: экономически, политически и демографически".

"Единственное, что осталось неизменным, - это ее имперские амбиции. И именно это нужно полностью искоренить, чтобы сделать Россию цивилизованной страной. Сможем ли мы этого достичь? Безусловно, это наша цель. К сожалению, этого не произойдет в ближайшее время. Но я уверен, что мы достигнем наших целей", - отметил Буданов.

Он подчеркнул, что не стоит ожидать, что Россия претерпит изменения из-за внутренних факторов, а тем временем Украине самой нужно создавать условия, при которых страна-агрессор исчезнет как империя.

"В целом политика нынешнего российского президента существенно не отличается от политики царской или советской эпох. Также не стоит ожидать, что Россия снова изменится из-за внутренних факторов. Вместо этого нам следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя", - высказался руководитель ОП.

Буданов считает, что на территории России должны возникнуть несколько региональных национальных государств, "каждое из которых будет заботиться о благополучии своего народа":

"Только тогда Украина, Европа и весь мир будут чувствовать себя в большей безопасности".

Другие заявления Буданова о войне в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, глава ОП заявил, что то, как мир реагирует на войну в Украине, будет определять правила на десятилетия вперед. По его словам, справедливость - это инструмент сдерживания, который системно уменьшает вероятность повторения войны, справедливость делает агрессию слишком дорогой и рискованной. Руководитель ОП подчеркнул, что мир сейчас находится в стадии нестабильности. "И то, как он реагирует на войну в Украине, будет определять правила на десятилетия вперед. Правила для всего мира", - сказал он.

По мнению Буданова, если РФ не ответит за агрессию против Украины, это станет приглашением к ее повторению в разных уголках мира. Он отметил: если решение о войне против суверенного государства не имеет персональных последствий, все международные правила перестают работать, разрушается существующий мировой порядок безопасности, жертвой может в любой момент стать любая другая страна.

