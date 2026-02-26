В Германии расширили полномочия Бундесвера: что известно

Парламент страны разрешил военным сбивать неизвестные дроны.

Вооруженным силам Германии официально разрешили перехватывать и сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Соответствующие поправки к закону о воздушной безопасности принял Бундестаг.

Как сообщает Tagesschau, эта поправка была инициирована Министерством внутренних дел страны для упрощения процедур реагирования на инциденты с БПЛА. До этого вмешательство Бундесвера в них было запрещено – перехватывать дроны должна была местная полиция. Но были и исключения – когда беспилотники фиксировались над военными объектами Германии.

С принятием новых поправок, федеральные земли получили возможность обращаться напрямую к Вооруженным силам за помощью в противодействии неизвестным дронам. Развертывание войск хотят сделать более быстрой и менее бюрократической процедурой.

Видео дня

Ответственность за принятие решений по противодействию БПЛА теперь полностью несет Минобороны Германии. Ранее же структура должна была согласовывать действия с Министерством внутренних дел.

Новые изменения также предусматривают уголовную ответственность за несанкционированное проникновение в зону безопасности аэропорта, что препятствует движению воздушных судов. Наказанием может быть до 5 лет лишения свободы.

Неизвестные дроны в Европе

В 2025 году в Европе не раз фиксировали неизвестные дроны над аэропортами и военными объектами. К примеру, в Бельгии сообщали, что подозрительные дроны прилетали шпионить за истребителями F-16. Дроны также фиксировали над базой, где хранится ядерное оружие.

Неизвестные беспилотники также фиксировали над крупными аэропортами в Дании, Германии и Литве. В Европе не исключали, что за этим стоит Россия.

Вас также могут заинтересовать новости: