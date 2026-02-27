Программист случайно 'сломал' 7 000 роботов-пылесосов в более чем двух десятках стран

Система открыла путь к целой "маленькой армии" роботов.

Эксперимент инженера по усовершенствованию домашней техники открыл "цифровое окно" в дома тысячи пользователей по всему миру, сообщает издание WION.

Инженер Сэмми Аздуфал хотел только одного - управлять своим роботом-пылесосом DJI Romo с помощью обычного контроллера для видеоигр. Для этого он использовал ИИ-помощника, чтобы понять принцип связи робота с облачными серверами компании. Однако во время тестирования выяснилось, что его учетные данные предоставили ему контроль над 7 000 роботов-пылесосов в 24 странах, говорится в материале.

Проблема заключалась в системе проверки токенов на серверах DJI. Вместо верификации доступа только к одному конкретному устройству, система открыла путь к целой "маленькой армии" роботов. Это позволило разработчику непреднамеренно видеть прямые трансляции с камер в домах посторонних людей, слышать звук через микрофоны, а также иметь доступ к картам помещений и данным о состоянии устройств, сообщают СМИ.

Программист поделился проблемой с изданием The Verge, которое затем сообщило DJI о недостатке безопасности. После обращения компания сообщила, что проблема уже устранена. Авторы отмечают, что этот инцидент еще раз подчеркнул уязвимость устройств, подключенных к облачным сервисам.

Ранее УНИАН писал, что разработчики из компании OpenMind запустили специальную платформу-магазин, позволяющую гуманоидным роботам мгновенно осваивать новые навыки по аналогии со смартфонами. Благодаря модульной операционной системе OM1 устройства могут обучаться уборке, уходу за пожилыми людьми или охране дома без ожидания общих обновлений программного обеспечения.

Добавим, что недавно НАТО объявило о плане создания вдоль границ с Россией и Беларусью масштабной роботизированной зоны обороны, которая будет функционировать на базе искусственного интеллекта. Эта многоуровневая система, известная как Eastern Flank Deterrence Line, объединит в себе сеть сенсоров, беспилотные аппараты, наземные роботизированные платформы и средства автоматизированной ПВО.

