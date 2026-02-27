Подрыв дамбы в Донецкой области: специалист спрогнозировал последствия выходок россиян

"Телеграф" отмечает, что взорванная россиянами дамба не является стратегическим сооружением.

Российские оккупационные войска взорвали дамбу недалеко от Константиновки Донецкой области. На данный момент наиболее вероятным сценарием является локальное гидрологическое событие с гуманитарными последствиями.

О региональной экологической катастрофе на уровне крупного водохранилища сейчас речи не идет. Такое заявление сделал в комментарии изданию "Телеграф" заведующий лабораторией ГИС Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон.

"Спутниковые снимки затопления прилегающих территорий отсутствуют. Прошло мало времени. Ничего нельзя сказать, не оценив масштаб события", – пояснил эксперт.

В то же время военные, находящиеся на Константиновском направлении, рассказали журналистам, что инцидент с подрывом дамбы произошел несколько дней назад.

"Там нет никакой страшной информации. Это было уже несколько дней назад. Сама вода ушла в русло реки. Это даже комментировать не нужно", – цитирует издание одного из них.

"Телеграф" отмечает, что взорванная россиянами дамба не является стратегическим сооружением. Вода после вражеского удара пошла естественным путем, а не разлилась на прилегающие населенные пункты.

"Никаких подтоплений жилых кварталов, никакого гуманитарного кризиса, связанного непосредственно с водой, не произошло и произойти не может", – говорится в материале.

Подрыв дамбы в Донецкой области

25 февраля аналитический проект DeepState сообщил, что россияне взорвали дамбу вблизи Осикового Донецкой области. Таким образом враг пытался осложнить логистику Сил обороны Украины в Константиновке.

Не так давно оккупанты уничтожили один из мостов на северо-западных окраинах города.

