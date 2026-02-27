Орбан блокирует санкции против России ради миллиардов на оружие для Венгрии, - Politico

Он использует право вето как рычаг давления, удерживая одновременно и новые ограничения для Москвы, и транш на 90 миллиардов евро для Киева.

Венгрия задерживает принятие последнего пакета санкций ЕС против России, чтобы заставить Еврокомиссию одобрить ее заявку на оборонный кредит в размере 16 миллиардов евро, сообщают дипломаты ЕС. Будапешт вступил в серьезное противостояние с Брюсселем по поводу помощи Украине после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на 20-й пакет санкций против Москвы, а также на кредит Киеву в размере 90 миллиардов евро.

Орбан требует, чтобы Украина возобновила поставки нефти по трубопроводу, который, по заявлению Киева, был поврежден в результате российской атаки. И хотя официальные лица ЕС надеются, что обещание отремонтировать трубопровод убедит Орбана снять вето на кредит, источники, знакомые с ходом дискуссий, заявили, что Будапешт может продолжать блокировать санкции до тех пор, пока не будет одобрена его заявка на оборонный заем, пишет Politico.

Санкции против РФ как рычаг давления

Еврокомиссия предложила новый пакет санкций, расширяющий ограничения на российскую энергетику, банки, товары и услуги, еще 6 февраля. ЕС надеялся получить окончательное одобрение по обеим мерам – пакету санкций, требующему единогласия, и кредиту в 90 миллиардов евро – до четвертой годовщины полномасштабного вторжения Москвы.

Поскольку в апреле у Киева закончатся средства – в том же месяце, когда венгры пойдут на избирательные участки, – лидеры ЕС ищут способы заставить Будапешт отказаться от оппозиции. При этом они стремятся избежать юридического конфликта с Орбаном, который мог бы сыграть на руку его предвыборной кампании.

Борьба за оборонный кредит Будапешта

Венгрия подала заявку на получение 16 миллиардов евро через программу ЕС SAFE, которая предоставляет дешевые средства странам блока для оптовых закупок оружия с целью укрепления обороны против российской агрессии.

Комиссия еще не одобрила заявку Венгрии и, по некоторым данным, затягивает первоначальный платеж в размере 2,4 миллиарда евро в надежде оказать давление на Будапешт, пишет СМИ. Еврокомиссия же официально отрицает факт блокировки заявки. Дипломаты, в свою очередь, отмечают, что Брюсселю стоит завершить проверку заявки, чтобы избежать восприятия задержки как политически мотивированной. Окончательное решение о выплате оборонных средств все равно останется за столицами стран-членов ЕС.

Ранее Еврокомиссия уже удержала 17 миллиардов евро из фондов регионального развития и постпандемического восстановления, предназначенных для Венгрии, из-за опасений по поводу верховенства закона в стране.

Ранее УНИАН сообщал, что Орбан написал гневное письмо Зеленскому с жалобами. "В течение четырех лет вы работаете, чтобы заставить Венгрию вступить в войну между вашей страной и Россией. За это время вы получали поддержку из Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции", - отметил Орбан в одном из фрагментов.

Кроме того, он также назвал оригинальное условие разблокирования многомиллиардного кредита ЕС для Украины. Для этого он даже обратился к Европейскому Союзу.

