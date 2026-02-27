Продлить цветение растения можно, высаживая его волнами до конца июня.

Если вы выбираете цветы для летнего сада, то известная советчица Марта Стюарт предлагает обратить внимание на впечатляющий цветок, который назвали лучшим луковичным растением 2026 года.

Гладиолус был коронован как летняя луковица года по версии Flowerbulb.eu, известной цветочной организации из Нидерландов. Именно гладиолус получил высшие награды за свою впечатляющую красоту, широкую цветовую гамму и привлекательность для опылителей.

Гладиолусы сажают весной после последних заморозков. Луковицы образуют высокие колоски ароматных цветов почти всех цветов, которые привлекают бабочек, пчел и шмелей.

Название происходит от латинского "gladius", что означает меч. И это намек на впечатляющие мечевидные листья и прозвище "мечевидная лилия".

Среди сотен доступных сортов самыми популярными являются крупноцветковые гладиолусы, но более низкие сорта хорошо подходят для контейнеров. Миниатюрные сорта вырастают от 30 до 60 см в высоту, тогда как современные гибриды могут достигать более метра в высоту. Длинные цветоносы покрыты десятками бутонов, которые последовательно раскрываются снизу вверх.

Из-за высоких цветоносов гладиолусам нужна дополнительная опора, например, бамбуковый кол, чтобы они держались прямо. Специалисты также предлагают сажать гладиолусы среди декоративных трав, которые естественно поддерживают их, а также пионов, которые обеспечивают прочную опору и создают романтическое сочетание. Или же подумайте о том, чтобы совместить их с георгинами, чтобы создать смелое сочетание цвета, текстуры и высоты.

Луковицам нужна хорошо дренированная почва, солнечное место, где будет не менее шести часов солнечного света ежедневно, и регулярный полив в засушливые периоды. Также можно продлить сезон цветения гладиолусов, высаживая луковицы каждые две недели до конца июня.

