Иран отклонил последнее предложение США по ядерной сделке, - WSJ

Переговоры сторон в Женеве завершились безрезультатно.

В четверг, 26 февраля, в Женеве состоялся очередной раунд переговоров между Соединенными Штатами Америки и Ираном по ядерной программе ближневосточной страны.

Как сообщает The Wall Street Journal, встреча завершилась без заключения соглашения. Вашингтон и Тегеран еще далеки от взаимопонимания по ключевым вопросам, тогда как Штаты усилили давление, выдвинув жесткие требования и отправив в регион дополнительные военные силы.

По данным журналистов, представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах заявили, что Иран должен уничтожить свои три основных ядерных объекта – в Фордо, Натанзе и Исфахане. В то же время весь остаток обогащенного урана страна должна была бы передать в США.

Они также подчеркнули, что любое ядерное соглашение должно быть бессрочным, а не ограниченным во времени, как это было в ядерном пакте, заключенном при администрации Обамы.

"Иран отклонил идею передачи запасов урана за границу. Он также выступил против прекращения обогащения, демонтажа своих ядерных объектов и постоянных ограничений на свою программу", – пишет издание со ссылкой на иранские СМИ и чиновников.

Неназванный американский чиновник и министр иностранных дел Омана сообщили, что стороны достигли прогресса. Вероятно, состоится еще одна встреча для дальнейших переговоров. В то же время переговоры на уровне технических экспертов продолжится в Вене на следующей неделе.

WSJ отмечает, что переговоры состоялись на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа принять меры, если соглашение не будет заключено.

Доцент Университета Теннесси в Чаттануге и эксперт по вопросам иранской армии Саид Голкар считает, что это может быть последний шанс прийти к соглашению и заключить сделку.

"Если это не удастся, США будут решать военными средствами то, что не удается решить дипломатическим путем", – добавил он.

Иран настаивает на своем праве обогащать уран, но выдвигает предложения, чтобы успокоить США. В частности, Тегеран говорит об уменьшении обогащения с 60% до 1,5%, приостановке обогащения урана на несколько лет или переработке через арабо-иранский консорциум, базирующийся в Иране.

"Эти дискуссии являются гипотетическими, поскольку ядерная программа Ирана была в значительной степени уничтожена в результате 12-дневной войны с Израилем и США в июне прошлого года. США настаивают на нулевом обогащении, но их переговорная команда может быть готова позволить Ирану возобновить работу ядерного реактора в Тегеране, что позволит в ограниченном объеме обогащать иранский уран для производства медицинских приборов", – добавляет издание.

Соединенные Штаты Америки перебросили более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке на фоне напряженности в отношениях с Ираном. Сейчас присутствие американских вооруженных сил в регионе является одним из крупнейших за последние два десятилетия.

Угроза военного конфликта между США и Ираном влияет и на нефтяной рынок. Цены на сырье достигли нового рекорда в 2026 году, колеблясь вблизи семимесячного максимума.

