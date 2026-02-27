Время не на стороне России: американский аналитик о перспективах войны в 2026 году

Сособ ведения боевых действий россиянами просто не способствует достижению прорывов, отмечает Кофман.

Результаты боевых действий России в прошлом году были довольно неутешительными, и время не на ее стороне. О перспективах войны и о том, какие результаты принесет текущий год на поле боя, рассказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник программы по России и Евразии в Фонде Карнеги за международный мир, в интервью The New York Times.

Ситуация на фронте

Кофман отмечает, что в последние два года война имела в основном "позиционный и изнурительный характер" - обе стороны нашли способы адаптироваться в технологиях и тактике, но им было трудно изменить динамику на поле боя.

Так, российские войска, несмотря на преимущество в живой силе и материальных ресурсах, не смогли добиться значительных успехов или преобразовать эти преимущества в оперативно значимые прорывы. Украинские военные искали инновационные способы компенсировать российские преимущества и в основном сдерживали российские войска. И хотя с каждым годом россияне захватывали все больше территории, их потери со временем увеличивались, а боеспособность существенно не улучшалась, отмечает аналитик.

Видео дня

Время не на стороне России

"Значительная часть проблемы заключается в том, что используемый (россиянами) способ ведения боевых действий, будь то штурмы спешенной пехотой или проникновение через украинские линии обороны, просто не способствует достижению прорывов. Поэтому, если украинская сторона не совершит серьёзных ошибок, трудно представить, как российские войска смогут продвигаться намного быстрее, чем на предыдущих этапах войны", - объясняет аналитик.

В то же время для Украины ситуация также далека от радужной. Большая часть проблемы заключается в том, что Украина сильно зависит от внешней материальной поддержки и предоставления возможностей и разведывательной информации западными странами.

Однако главная проблема России заключается в том, что ей приходится выполнять гораздо более сложную задачу – проводить наступательные операции, и ей трудно достичь каких-либо целей имеющимися у неё военными средствами, говорит Кофман:

"Действительно ли время на стороне России? Если в 2026 году события будут развиваться аналогично событиям 2025 года, то уже сейчас можно говорить, что ответ – нет".

Две главные проблемы РФ на 2026 год

Темпы мобилизации россиян снижаются, и это "не сулит ничего хорошего" России на 2026 год, подчеркивает Кофман.

"Это не означает, что у российской армии закончится численность. Это просто заставляет задуматься, смогут ли они поддерживать ту же интенсивность наступления в этом году, которую мы наблюдали в прошлом", - отмечает он.

Вторая проблема - российская экономика испытывает всё большее давление.

"Если посмотреть на ключевые показатели: экономическая стагнация, растущий дефицит, региональные бюджетные кризисы, и, что наиболее важно, очень низкие цены на нефть и растущее давление на экспортные мощности России, вынуждающее её предлагать значительные скидки. Россия может продолжать финансировать войну, но всё чаще возникают вопросы о том, как будут выглядеть дела у Москвы во второй половине 2026 года, и уж тем более, если война продлится до 2027 года", - говорит аналитик.

Война в Украине - последние новости

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф пообещал, что не подпишет мирное соглашение между Украиной и Россией до тех пор, пока украинцы не будут уверены, что Москва больше не будет поднимать против них оружие.

По данным СМИ, Дональд Трамп хочет завершения войны до лета. В то же время в РФ завили, что у них нет никаких сроков окончания войны против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: