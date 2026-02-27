В дату 27 февраля принято безвозмездно помогать родным.

Двадцать седьмой день февраля - это предпоследний день зимы и дата нескольких важных торжеств. К примеру, у верующих сегодня праздник в честь одного праведного монаха. В мире проводится экологическая акция, а древние обычаи наших предков предупреждают об опасности некоторых бытовых действий.

Какой сегодня праздник церковный

Постника и монаха Прокопия Декаполита чествуют те верующие, которые перешли на новый православный стиль. Святой прославился тем, что наставлял других отшельников на праведный путь. По старому стилю церкви проводят богослужения в память о Кирилле Солунском, одном из творцов кириллического алфавита вместе со своим братом Мефодием.

Для верующих важно понимание того, какой сегодня церковный праздник. Зная это, можно провести день за молитвами Прокопию об изгнании горя и уныния, помощи в учебе, исцелении психических болезней.

Какой сегодня праздник в Украине

Для украинцев сегодняшняя дата будет обычной пятницей, не примечательной никакими событиями или годовщинами. Поэтому праздник 27 февраля или выходной отсутствуют.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится Международный день полярного медведя, призывающий человечество беречь и ценить величественных животных. Это самый крупный сухопутный хищник планеты, но даже не смотря на свои размеры он остается желанной добычей для браконьеров.

Остальные интересные всемирные праздники сегодня - это День знаний об аносмии, День неправительственных организаций, День грузинского хачапури и День оптимиста.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы погоды сегодняшнего дня позволяют определить, какой будет наступающая весна:

дрозды начали петь - к потеплению;

если с крыш громко капает, то будет теплый март;

ясное небо предвещает скорые заморозки;

если на иве начали набухать почки, то уже пора сажать рассаду.

В народный праздник сегодня в Украине принято безвозмездно помогать близким и незнакомцам. Есть такой обычай на счастье - нужно подарить родным посуду или полотенце, и тогда в семье будет согласие. Также день считается хорошим для рыбалки.

Что нельзя делать сегодня

Не стригите волосы и ногти 27 числа, иначе будете часто болеть в этом году. Еще нежелательно в праздник сегодня отправляться в долгую поездку, одалживать деньги и произносить матерные слова.

