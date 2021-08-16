Предполагается, что российские подразделения будут задействованы в учениях "Запад-2021".

В преддверии учений "Запад-2021" Российская Федерация перекинула на оккупированные территории Донбасса военную технику. Всего разместили более 400 единиц вооружений.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

По данным ООС, с 9 по 15 августа представители ОБСЕ зафиксировали размещение на оккупированных территориях 419 единиц вооружения и военной техники, из них 45 единиц - с нарушением линии отвода, 179 - вне мест хранения, 195 - в зоне безопасности.

При этом уточняется, что военная техника находится возле населенных пунктов Круглык, Мирное, Бугаевка, Хрустальное Луганской области и Новоселовка, Кальмиусское, Марьяновка, Донецкой области.

Читайте такжеАртиллерийские подразделения ВСУ провели тренировку по управлению огнем на Донбассе (фото)В ООС предполагают, что Москва привлечет эти подразделения в учениях "Запад-2021", которые пройдут с 10 по 16 сентября на российских полигонах - Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский.

Как ранее сообщал УНИАН, до конца года помимо "Запада-2021" Россия запланировала большое количество других мероприятий боевой подготовки. В ВСУ в июне отметили, что так называемые учения РФ "представляют потенциальную угрозу для Украины".

Весной Россия под предлогом "учений" стянула к границе с Украиной тысячи военных, а также перевезла тяжелое вооружение в оккупированный Крым.

После ряда заявлений западных партнеров Украины РФ объяснила стягивание войск "внезапной проверкой боеготовности". В то же время президент Владимир Зеленский констатировал, что отвод российских войск от Украины "фактически не состоялся".

Автор: Анастасия Горбачева