На российско-белорусских учениях планируют массово применять военную авиацию.

Россия отправила первые воинские эшелоны в Белорусь в рамках учений "Запад-2021", которые пройдут на полигонах обеих стран с 10 по 16 сентября.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси Telegram.

"Сегодня в Беларусь прибудут первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В сентябре военные будут тренироваться применять группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Читайте такжеНа Банковой отреагировали на скандальную информацию Politico по "Северному потоку – 2"По замыслу России, стратегическим командно-штабным учениям "Запада-2021" будут предшествовать подготовительные учения.

На российско-белорусских учениях планируют массово применять военную авиацию.

До конца года помимо "Запада-2021" Россия запланировала большое количество других мероприятий боевой подготовки. В ВСУ в июне отметили, что так называемые учения РФ "представляют потенциальную угрозу для Украины".

Весной Россия под предлогом "учений" стянула к границе с Украиной тысячи военных, а также перевезла тяжелое вооружение в оккупированный Крым.

После ряда заявлений западных партнеров Украины РФ объяснила стягивание войск "внезапной проверкой боеготовности". В то же время президент Владимир Зеленский констатировал, что отвод российских войск от Украины "фактически не состоялся".

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Автор: Яна Ставская