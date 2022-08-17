Оперативно-тактический комплекс "Сапсан" или "Гром-2" является одним из кандидатов на удар по военному аэродрому РФ "Саки" в оккупированном Крыму.

Украина официально не имеет на вооружении ракетного комплекса, который был бы способен нанести высокоточный мощный удар по прикрытому эшелонированному противовоздушной и противоракетной обороне объекту РФ, такому как как военный аэродром.

Но еще с 90-х годов в Днепре, где при СССР разрабатывались и сотнями единиц изготовлялись баллистические ракеты, включая известную под натовским названием "Сатана" межконтинентальную Р-36, велись наработки по созданию оперативно-тактического комплекса с дальностью до 500 км.

"Сапсан" или "Гром-2" - в чем разница

Однако не только денег, а просто воли руководства государства не хватало для его реализации. Первые государственные подвижки в создании национального ракетного проекта произошли только в 2006 году, именно тогда за ним закрепили название "Сапсан".

Сначала "Сапсан" должен был стать многофункциональным комплексом, когда одна пусковая используется для пуска оперативно-тактических ракет с дальностью полета до 300 км или даже 500 км, которые, судя по всему, получили отдельное название "Гром". А также тактических ракет с дальностью полета около 150 км и реактивных снарядов с дальностью полета около 50 км. Также были идеи объединить в нем еще и зенитно-ракетный и противокорабельный комплекс.

Но уже в 2009 году находившийся на стадии "эскиза" проект перестали финансировать, а в 2013 году тогдашний министр обороны Украины Павел Лебедев закрыл разработку. Он бежал из Украины после Революции Достоинства, заочно арестованный по делу о расстрелах на Майдане, подозревается в совершении государственной измены.

Еще в 2011 году, в условиях нехватки средств, "Сапсан" начали предлагать на экспорт и им заинтересовались в Саудовской Аравии. Проект исключительно оперативно-тактического комплекса с дальностью полета до 300 км был переименован в "Гром-2". Таким образом, разработку продолжали как минимум уже и за иностранные средства.

"Сапсан" был готов на 80% за год до вторжения РФ

Только в 2014 году, после аннексии Крыма, появились первые попытки действительно активизировать разработку и в интересах Вооруженных Сил Украины, скорее всего, в рамках только оперативно-тактического комплекса. За последующие годы была создана пусковая установка, проведены испытания твердотопливного двигателя ракеты, разработаны, созданы и демонстрировались на выставках "Оружие и Безопасность" опытные образцы головок самонаведения.

По состоянию на 2019 год КБ "Южное" сообщило о проведении наземных испытаний систем "Сапсана", включая автономную систему управления.

В декабре 2020 года Минобороны Украины сообщило об активизации финансирования в 2021 году для того, чтобы завершить разработку. В феврале 2021 тогдашний министр обороны Украины Андрей Таран заявил о степени готовности проекта на уровне более 80% и отметил, что разработка "Сапсана" имеет наивысший приоритет. Также фигурировала информация о готовности 12-ти двигателей для ракет.

В интервью Defense Express заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк сообщил, что для скорейшего получения ОТРК "Сапсан" согласовано создание первой опытной батареи комплекса.

"Первая батарея будет выполнена в следующем составе: по две пусковые установки и машины заряжания, а также две машины управления - уровня командира батареи и уровня командира дивизиона. Такое решение позволит провести все необходимые испытания, включающие не только стрельбы, но и организацию связи. Минобороны заинтересовано в том, чтобы максимально ускорить этот проект, поэтому мы пошли на такой шаг, позволяющий максимально сэкономить время испытания комплекса, что позволит принять этот ОТРК на вооружение уже в обозримой перспективе, потому что "Сапсан" - это оружие которое нужна армии уже сегодня", - сообщил тогда заместитель Министра обороны Украины.

Могла ли Украина успеть доработать "Сапсан"

От этого заявления до полномасштабного вторжения РФ оставался один год и пять дней. За это время не было никакой информации о завершении работ над комплексом, начале огневых испытаний и т.д.

Ускорение разработки в условиях российского вторжения, которое и так предполагало уже выход на испытания, можно считать реалистичным сценарием. Все основные компоненты самого комплекса существуют, хотя и на стадии опытных образцов: двигатель, система управления, навигации и наводки, пусковая и, скорее всего, машина управления.

Отсутствие публичной информации о пусках в 2021 году отнюдь не означает, что испытывать "Сапсан" не могли. Тем более не начали огневые испытания уже в 2022 году сразу на рашистах. Для маскировки "Сапсан" вполне могли применять на дальностях, которые находятся в пределах досягаемости комплекса "Точка-У", а уже затем перешли к пускам на большие дальности.

Например, утром 9 августа было сообщено о результативном уничтожении склада боеприпасов в Геническе, который находится в 200 км от позиций ВСУ, то есть за пределами досягаемости ракет GMLRS для HIMARS, "Ольхи" или "Точка-У".

И уже днем, ​​чуть ли не в прямом эфире, был задан удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

В то же время возможности "Сапсана" вполне позволяют это осуществить. Баллистическая ракета ОТРК "Сапсан" со стартовой массой 4300 кг имеет спутниковую и инерционную систему навигации на маршевом участке траектории. Также ракета может оснащаться оптико-электронной или радиолокационной головкой самонаведения. Это позволяет уничтожать цель с максимально возможной точностью, потому что она не зависит от работы спутникового канала навигации, который может быть заглушен средствами РЭБ.

За поражение цели отвечает 480 кг боевая часть, которая может быть осколочно-фугасной или кассетной. В то же время перехват этой ракеты, как и любой другой баллистической цели, крайне сложный, так как она падает с углом 80-90 градусов на скорости 1300 м/с.

Характеристики баллистической ракеты "Сапсан"

Стартовая масса : 4300 кг

: 4300 кг Вес боевой части : 480 кг

: 480 кг Дальность : либо до 300 км, либо до 500 км

: либо до 300 км, либо до 500 км Система наведения : инерциальная и спутниковая, самонаведение на конечном участке

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