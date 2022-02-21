По словам министра, "добровольно почти никто не хочет участвовать в этом фарсе".

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о принудительной мобилизации мужчин в ОРДЛО. По его словам, боевики буквально "захватили их в заложники", запугивают и угрожают пытками в случае отказа взяться за оружие.

Об этом Резников заявил во время брифинга.

"Российские оккупационные администрации объявили всеобщую мобилизацию, то есть захватили в заложники мужчин. Добровольно почти никто не хочет участвовать в этом фарсе, поэтому людей заставляют получать оружие, запугивают, что иначе признают украинскими шпионами и будут пытать", – отметил он.

Как пишет в Twitter журналист Алексей Мацука из Донецка, Мужчин насильственно забирают в военкоматы и заставляют идти воевать.

"Ни о каких добровольцах идти воевать против своих земляков из Краматорска и Мариуполя нет и речи. Люди в Донецке, Макеевке, Харцизске, Енакиево прячутся от группировки Пушилина. Боятся выходить на улицы, чтобы их не заставляли убивать жителей Донбасса", – написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, боевики на Донбассе принудительно мобилизуют несовершеннолетних.

За прошлые сутки, 20 февраля, российские оккупанты 80 раз открывали огонь по украинским позициям, 72 из них - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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