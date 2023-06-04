Сейчас бойцы РДК решают военные задачи в своих интересах, заявил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос о принадлежности к Вооруженным силам Украины "Русского добровольческого корпуса", бойцы которого участвуют в боях в Белгородской области РФ.

"Это тот самый корпус. Он один. Этот корпус входит в состав интернационального легиона Вооруженных сил Украины", - отметил он.

По его словам, просто сейчас бойцы РДК решают военные задачи в своих интересах.

Видео дня

"Но они все военнослужащие Вооруженных сил, они комбатанты", - добавил эксперт.

По данным из открытых источников, "Русский добровольческий корпус" был сформирован в августе 2022 года как подразделение российских добровольцев, воюющих на стороне Украины с 2014 года.

Бои в РФ в Белгородской области - последние новости

Напомним, в "Русском добровольческом корпусе" подтвердили, что в боях на территории Белгородской области РФ им оказывают помощь бойцы "Польского добровольческого корпуса".

Также сообщалось, что российские добровольцы взяли в плен двоих солдат российской регулярной армии в Белгородской области и поставили ультиматум губернатору области Вячеславу Гладкову.

А в Офисе президента Украины предупредили россиян о неизбежности перехода войны на территорию РФ. Комментируя усиление обстрелов приграничных территорий России, советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что война в такой интенсивности в любом случае должна была рано или поздно перейти на российскую территорию.