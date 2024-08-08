В Офисе президента Украины отмечают, что Россия должна нести правовые последствия всех своих международно-противоправных деяний.

Украина призывает международное сообщество отреагировать на факты пыток украинских военнопленных, которые совершают россияне, и принять решительные меры для прекращения этих преступлений.

Об этом говорится в заметке руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram. Он отметил, что глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэл Белл уже сделала заявление по этому поводу. По ее словам, российские власти применяют пытки к украинским военнопленным с самого начала допросов. Такие действия РФ являются военным преступлением и нарушением статьи 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, подчеркнула Белл.

"Международное сообщество должно осудить такие действия и принять решительные меры для прекращения этих военных преступлений, а также привлечь виновных к ответственности. Формула мира Президента Владимира Зеленского имеет пункт 7 о восстановлении справедливости. РФ должна быть привлечена к ответственности за все нарушения международного права в Украине или против нее, включая агрессию, которой нарушен Устав Организации Объединенных Наций, а также за любые нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека", - пишет Ермак.

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Он подчеркнул, что Россия должна нести правовые последствия всех своих международно-противоправных деяний, включая возмещение ущерба, в том числе любого вреда, причиненного такими деяниями.

На днях в соцсетях появилась информация об убийстве украинского военного и его расчленении российскими военными. В пресс-службе Офиса генпрокурора Украины отреагировали на эту информацию - начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Генпрокурор Андрей Костин подчеркнул, что Россия последовательно повторяет преступления нацистов, нагло демонстрируя полное пренебрежение ко всем нормам цивилизованного мира.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец срочно обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН из-за появления в сети фотографий с вероятным телом украинского военнопленного, которому российские оккупанты отрезали голову и конечности.

Омбусен подчеркнул, что военнопленные находятся в руках вражеского государства, и именно оно отвечает за обращение с ними. То есть ответственность за убийство и увечье лежит не только на российских солдатах, но на самой РФ.

Убийство Александра Ищенко

В конце июля стало известно о смерти в российском плену военнопленного из "Азова". Заместитель командира бригады Святослав "Калина" Паламар информировал, что военнопленный из "Азова" Александр Ищенко умер в СИЗО Ростова-на-Дону от нанесенных ему травм. Пономарь опубликовал документ с результатами судмедэкспертизы, который подтверждает факт очередного жестокого убийства украинского военнопленного. В нем указано, что смерть военного наступила от шока в результате множественных переломов ребер и закрытой тупой травмы грудной клетки из-за "контакта с тупым предметом".

Зафиксированы уже многочисленные случаи жестокого убийства украинских военнопленных россиянами. Одно из самых массовых, о котором известно сейчас - это подрыв барака с "азовцами" в Еленовке в ночь на 29 июля 2022 года. Во время теракта погибли более 50 украинских военнопленных, еще десятки получили ранения.

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