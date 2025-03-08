Около сотни россиян прошли по газопроводу к позициям ВСУ в районе Суджи, - СМИ

Россияне несколько дней готовились к этой операции и прочищали КАБами зону, из которой будут выходить.

Утром субботы, 8 марта, около сотни российских солдат прошли по газопроводу к позициям Сил обороны в районе Суджи Курской области РФ. Об этом сообщают журналист Юрий Бутусов и УП со ссылкой на информированный военный источник из подразделения, действующего на Курщине.

"Противник использовал газопровод, вышел в районе N, примерно до 100 человек. Это не было неожиданностью, поскольку было известно об этой акции. Но акцент несколько дней назад был смещен в сторону Куриловки (прорыв под Суджей несколько дней назад - УНИАН)", - рассказал источник издания.

Отмечается, что россияне несколько дней готовились к этой операции и прочищали КАБами зону, из которой будут выходить.

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Собеседник отметил, что в условиях ограниченной логистики взорвать эту трубу было невозможно. Вероятно, речь идет о подземных трубах газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", по которым до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины. Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра.

Нет информации о том, что в дальнейшем произошло с российскими военными, которые прошли по газопроводу, а также, удалось ли им дойти до самой Суджи.

Курская операция ВСУ - последние новости

Как писал The Telegraph, десять тысяч украинских военных оказались под угрозой окружения после прорыва российских войск через линию фронта и их продвижения на критически важную линию снабжения с двух направлений.

А Politico писало, что украинские войска могут отступить из Курской области, чтобы избежать окружения. Отмечается, что украинские солдаты рискуют оказаться в окружении врага, если командиры примут решение слишком поздно.

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